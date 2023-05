Aus­stel­lung in der Wei­ßen­burg­stra­ße am Tag der Städ­te­bau­för­de­rung geöff­net / Aus­tausch mit Mit­ar­bei­te­rin­nen des Stadt­pla­nungs­am­tes möglich

Bam­berg hat am „Tag der Städ­te­bau­för­de­rung“ das Sanie­rungs­ge­biet „Lag­ar­de-Cam­pus“ im Fokus. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den, sich über den künf­ti­gen neu­en Stadt­teil zu informieren.

Einst Visi­on – jetzt zieht das Leben ein: Auf dem Lag­ar­de-Cam­pus nimmt ein neu­es Stadt­vier­tel Form an. Drin­gend benö­tig­ter Wohn­raum, inno­va­ti­ve Gewer­be­trei­ben­de sowie sozia­le und kul­tu­rel­le Ein­rich­tun­gen bevöl­kern Schritt für Schritt das neue Are­al. Die Dau­er­aus­stel­lung in der Wei­ßen­burg­stra­ße 12 zum Lag­ar­de-Cam­pus ist seit Juli 2022 geöff­net. Ein beson­de­res High­light ist das in 3‑D Druck her­ge­stell­te Stadt­mo­dell im Maß­stab 1:1000, wel­ches 3m x 5m misst.

Das in Ent­ste­hen befind­li­che Quar­tier ist momen­tan eines der span­nend­sten und inno­va­tiv­sten Bam­ber­ger Städ­te­bau­pro­jek­te. Anläss­lich des Tags der Städ­te­bau­för­de­rung erfolgt zusätz­lich eine Öff­nung der Aus­stel­lung am Sams­tag, 13. Mai 2023, zwi­schen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr. Mit­ar­bei­te­rin­nen des Stadt­pla­nungs­am­tes ste­hen für Fra­gen im Zusam­men­hang mit den bereits umge­setz­ten Pro­jek­ten und anste­hen­den För­der­maß­nah­men Rede und Antwort.

Auch am dies­jäh­ri­gen bun­des­wei­ten Akti­ons­tag „Tag der Städ­te­bau­för­de­rung“ stel­len über 500 Städ­te und Gemein­den aktu­el­le Pro­jek­te vor, die mit Hil­fe von Städ­te­bau­för­de­rungs­mit­teln – also mit finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung von Bund, Land und Kom­mu­ne – rea­li­siert werden.

Um Städ­te und Quar­tie­re lebens­wert und zukunfts­fä­hig zu gestal­ten, arbei­ten Bund, Län­der und Kom­mu­nen seit 1971 in der Städ­te­bau­för­de­rung erfolg­reich zusam­men. Die Stadt Bam­berg war von Anfang an dabei und konn­te seit­her zahl­rei­che Pro­jek­te erfolg­reich umset­zen – erin­nert sei etwa an die Volks­hoch­schu­le im Alten E‑Werk, ans ETA Hoff­mann Thea­ter, die Bas­KID­hall und an den Ufer­weg zum Erba-Park. Ins­ge­samt flos­sen seit­her über 130 Mil­lio­nen Euro in Bam­ber­ger Städtebauförderprojekte.

Das 50. Jubi­lä­um der Städ­te­bau­för­de­rung im Jahr 2021 war für das Stadt­pla­nungs­amt Anlass, eine inter­ak­ti­ve Kar­te zu ver­öf­fent­li­chen, auf der sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über abge­schlos­se­ne sowie noch aktu­el­le Städ­te­bau­för­der­maß­nah­men infor­mie­ren kön­nen. In der Kar­te wer­den die ein­zel­nen Maß­nah­men in einem kur­zen Steck­brief vor­ge­stellt. Auch wer­den ver­schie­de­ne Links zu wei­ter­füh­ren­den Infor­ma­tio­nen angeboten.

Die Kar­te ist unter www.stadt.bamberg.de/städtebaufördermaßnahmen abrufbar.