Neu­eröff­nung des umge­stal­te­ten Bay­reu­ther Rat­haus­vor­plat­zes – Pro­gramm zum Tag der Städ­te­bau­för­de­rung am 13. Mai 2023

Mit einem Fest, zu dem die Stadt Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein­lädt, wird der neu gestal­te­te Rat­haus­vor­platz am Sams­tag, 13. Mai 2023, ab 11 Uhr, eröff­net. Die Ver­an­stal­tung ist Teil des deutsch­land­wei­ten Tags der Städtebauförderung.

In den letz­ten Mona­ten wur­de am Platz vor dem Neu­en Rat­haus unter der Lei­tung des Amts für Städ­te­bau­för­de­rung flei­ßig gear­bei­tet: Neue Ober­flä­chen­ma­te­ria­li­en wur­den ver­baut, Bäu­me gepflanzt und Bee­te ange­legt. Der belieb­te Kugel­brun­nen wur­de neu in Sze­ne gesetzt und durch ein inter­es­san­tes Was­ser­spiel ergänzt. Vie­le unter­schied­li­che Sitz­mög­lich­kei­ten wur­den geschaf­fen. „Ent­stan­den ist ein attrak­ti­ver und viel­fäl­tig nutz­ba­rer öffent­li­cher Raum mit ganz eige­nem Cha­rak­ter und Charme“, so Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebersberger.

Nun ist die Umge­stal­tung des Rat­haus­vor­plat­zes abge­schlos­sen. Das soll gefei­ert wer­den. Am Sams­tag, 13. Mai 2023, um 11 Uhr, wird der Ober­bür­ger­mei­ster den neu gestal­te­ten Platz eröff­nen und dabei auch das neue Was­ser­spiel erst­mals in Betrieb nehmen.

Pro­gramm mit Aktu­el­lem zur Stadtentwicklung

Auf die Besu­che­rin­nen und Besu­cher war­tet nach der offi­zi­el­len Ein­wei­hung ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm: Zunächst wird es ein def­ti­ges kosten­frei­es Weiß­wurst­früh­stück geben, bei dem die Bay­reu­ther Band „Music Man“ von Stadt­rat Dr. Ste­fan Sam­met die Gäste musi­ka­lisch unter­hal­ten wird. Anschlie­ßend wer­den ver­schie­de­ne Pro­jek­te der Stadt­pla­nung und der Städ­te­bau­för­de­rung vor­ge­stellt und dis­ku­tiert. Unter ande­rem kann zwi­schen 12 und 14 Uhr von der Dach­ter­ras­se des Rat­hau­ses ein Blick von oben auf aktu­el­le Ent­wick­lun­gen im Stadt­ge­biet gewor­fen wer­den, Ver­ant­wort­li­che des Stadt­pla­nungs­amts geben hier­zu Erläu­te­run­gen. Oder man genießt bei schö­nem Wet­ter ein­fach die herr­li­che Aussicht.

In einer öffent­li­chen Dis­kus­si­ons­run­de im Fish­bowl-For­mat wird es ab 12.30 Uhr um die Fra­ge gehen, wie öffent­li­che Räu­me in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels wei­ter­ent­wickelt wer­den kön­nen – bei­spiels­wei­se mit mehr Grün und mehr Was­ser. Und bei einer Fahr­rad­tour um und durch die Innen­stadt wer­den ab 14 Uhr aktu­el­le Mobi­li­täts­maß­nah­men präsentiert.

Am Rat­haus­vor­platz stel­len sich ver­schie­de­ne Initia­ti­ven und Pro­jek­te vor. Mit dabei sind unter ande­rem der Ver­ein „Die Sum­mer“, die Vor­trags- und Ver­an­stal­tungs­rei­he „Fun­diert infor­miert“ zum The­ma Bau­en, Sanie­ren und Woh­nen sowie das Quar­tiers­ma­nage­ment. Inter­es­sier­te haben die Mög­lich­keit, sich zu infor­mie­ren und mit den Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen über die Stadt­ent­wick­lung mit Schwer­punkt Innen­stadt ins Gespräch zu kom­men. Hel­mut Jahn von der gleich­na­mi­gen Tanz­schu­le lädt zudem ab 14.30 Uhr dazu ein, auf dem Rat­haus­vor­platz das Tanz­bein zu schwingen.

Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm­ab­lauf sind im Ver­an­stal­tungs­por­tal der Regi­on Bay­reuth unter regi​on​-bay​reuth​.de sowie auf der Web­sei­te zum Tag der Städtebauförderung

(https://www​.tag​-der​-staed​te​bau​foer​de​rung​.de/​p​r​o​g​r​a​m​m​-​2​0​2​3​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​-​d​e​t​a​i​l​-​2​0​2​3​/​?​u​i​d​=​377) zu finden.

Bei­trag zum Tag der Städtebauförderung

Die Eröff­nung des Rat­haus­vor­plat­zes ist der dies­jäh­ri­ge Bei­trag der Stadt Bay­reuth zum Tag der Städ­te­bau­för­de­rung. Der bun­des­wei­te Akti­ons­tag, der eine gemein­sa­me Initia­ti­ve von Bund, Län­dern, Deut­schem Städ­te­tag und Deut­schem Städ­te- und Gemein­de­bund ist, wird seit 2015 durch­ge­führt. Städ­te und Gemein­den infor­mie­ren am Tag der Städ­te­bau­för­de­rung über erfolg­reich abge­schlos­se­ne Pro­jek­te und geplan­te Maß­nah­men der Stadt­ent­wick­lung. Die Stadt Bay­reuth betei­ligt sich regel­mä­ßig mit Ver­an­stal­tun­gen an die­sem Akti­ons­tag, zuletzt 2019 mit dem Schwer­punkt Gas­sen­vier­tel und 2021 mit digi­ta­len Ange­bo­ten wie einem vir­tu­el­len Spa­zier­gang ent­lang der Bay­reu­ther Stadt­mau­er. Mit dem neu gestal­te­ten Rat­haus­vor­platz wird in die­sem Jahr das The­ma Umge­stal­tung des öffent­li­chen Raums im Fokus stehen.