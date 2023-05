Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betäu­bungs­mit­tel in der Tasche

Kro­nach: Gegen einen 18-jäh­ri­gen Mark­tro­dach­er lau­fen aktu­el­le poli­zei­li­che Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel- bzw. Arz­nei­mit­tel­ge­setz. Der Beschul­dig­te war am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 17:00 Uhr am Kro­na­cher Bahn­hof von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und kon­trol­liert wor­den. Hier­bei fan­den die Beam­ten eine in Frisch­hal­te­fo­lie ein­ge­pack­te Klein­men­ge an Haschisch, sowie ein ver­schrei­bungs­pflich­ti­ges Medi­ka­ment, für wel­ches der jun­ge Mann kein Rezept vor­le­gen konnte.