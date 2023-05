Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines ver­schlos­se­nen Mountain-Bikes

BAM­BERG. Am Sonn­tag, zwi­schen 11.30 Uhr und 17.40 Uhr, wur­de am Geor­gen­damm ein dort ver­sperrt abge­stell­tes Moun­tain-Bike der Mar­ke Cube, weiß, im Zeit­wert von ca. 1000 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Piz­za-Boten bestohlen

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, gegen 21.00 Uhr, wur­de in der Jäck­stra­ße ein Piz­za-Bote bestoh­len. Die Tat ereig­ne­te sich, als die­ser Essen aus­lie­fer­te. Er konn­te noch vier Per­so­nen beob­ach­ten, die mit einer schwar­zen Wär­me­box weg­lie­fen und in ein Fahr­zeug ein­stie­gen. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 82 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Feld­kir­chen­stra­ße wur­de am Sams­tag, zwi­schen 14.30 Uhr du 16.30 Uhr, die hin­te­re Fahr­zeug­tü­re eines dort abge­stell­ten schwar­zen Audi A4 ange­fah­ren. An dem Auto wur­de Sach­scha­den in Höhe von etwa 650 Euro ange­rich­tet, der Unfall­ver­ur­sa­cher mach­te sich aus dem Staub.

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mit­tag, gegen 12.40 Uhr, stieß in der Zoll­ner­stra­ße ein Rad­fah­rer in das Heck eines schwar­zen Renault Cap­tu­re. Nach einem kur­zen Gespräch ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher, obwohl an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 2500 Euro ent­stan­den ist.

BAM­BERG. Am Fried­richs­brun­nen wur­de am Sonn­tag, zwi­schen 16.30 Uhr und 21.45 Uhr, die lin­ke Fahr­zeug­front eines dort gepark­ten Audi ange­fah­ren. Der flüch­ti­ge Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro.

Poli­zei stoppt mani­pu­lier­tes Pedelec

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mit­tag, gegen 12.40 Uhr, fiel an der Gal­gen­fuhr ein Pedelec-Fah­rer auf, der dort mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le des 34-jäh­ri­gen Man­nes stell­te sich her­aus, dass an dem Pedelec kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war und es knapp 30 km/​h schnell fuhr, wes­halb es von der Poli­zei sicher­ge­stellt wur­de. Der 34-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

MEM­MELS­DORF. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter einen in der Fer­di­nand-Dietz-Stra­ße gepark­ten VW Mul­ti­van. Dort wur­de mit­tels eines spit­zen Gegen­stan­des die lin­ke Fahr­zeug­sei­te ver­kratzt, sodass ein Sach­scha­den von ca. 1.500 Euro ent­stand. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

UNTER­HAID. Ein in der Hohen Stra­ße gepark­ter Renault Duster wur­de in der Zeit zwi­schen Sams­tag, 19.00 Uhr und Sonn­tag, 12.15 Uhr an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te ver­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

UNTER­STEIN­ACH. Ein 28-Jäh­ri­ger befuhr am Sonn­tag­mor­gen die B22 von Ebrach kom­mend in Rich­tung Burg­wind­heim. Die­ser kam etwa einen Kilo­me­ter vor der Abzwei­gung Unter­stein­ach allein­be­tei­ligt nach einer Links­kur­ve nach rechts von der Fahr­bahn ab. Hier­bei über­fuhr die­ser ein Ver­kehrs­zei­chen, sowie zwei Leit­pfo­sten und prall­te mit sei­nem Pkw schließ­lich gegen einen Was­ser­durch­lass. Am Seat ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 35.000 Euro. Der Mann zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Bei der Unfall­auf­nah­me konn­te star­ker Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,02 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durchgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Mor­sch­reuth. Rie­sen­glück hat­te eine 42-jäh­ri­ge Frau, die mit ihren bei­den Kin­dern unter­wegs war, von der Stra­ße abkam und gegen zwei Bäu­me prallte.

Die 42-Jäh­ri­ge fuhr am spä­ten Sonn­tag­nach­mit­tag mit ihrem VW Golf von Mor­sch­reuth in Rich­tung Hei­de­kreuz, als sie aus unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn abkam und nach ca. 25 m fron­tal gegen zwei Bäu­me stieß. Ihr Pkw wur­de zurück­ge­schleu­dert und blieb dann quer auf der Fahr­bahn ste­hen. Mit ihr im Auto waren auf dem Bei­fah­rer­sitz ihre 10-jäh­ri­ge Toch­ter und im Kin­der­sitz hin­ter der Bei­fah­re­rin ihr knapp ein­jäh­ri­ger Sohn. Erst­hel­fer ver­stän­dig­ten die Ret­tungs­kräf­te und die drei Fahr­zeug­insas­sen wur­den ledig­lich mit leich­ten Ver­let­zun­gen mit dem Ret­tungs­wa­gen und Ret­tungs­hub­schrau­ber zur wei­te­ren Abklä­rung und Ver­sor­gung in die Uni­kli­nik nach Erlan­gen ver­bracht. Der Golf hat­te einen Total­scha­den und muss­te abge­schleppt wer­den. Die Feu­er­weh­ren aus Bie­ber­bach und Leutz­dorf unter­stütz­ten die Ret­tungs­kräf­te vor Ort.

Grä­fen­berg. Am Sonn­tag­nach­mit­tag fuhr ein 76-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Ford auf der B2 von Grä­fen­berg in Rich­tung Wei­ßen­ohe. Durch einen „Sekun­den­schlaf“ kam der Rent­ner auf die Gegen­fahr­bahn. Ein ent­ge­gen­kom­men­der 31-jäh­ri­ger Mann konn­te mit sei­nem Pkw aus­wei­chen, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Nach­dem der Seni­or wie­der auf sei­ner Fahr­spur war, geriet er erneut auf die Gegen­spur. Der dort mit sei­nem Kraft­rad fah­ren­de 59-Jäh­ri­ge konn­te glück­li­cher­wei­se eben­falls aus­wei­chen ohne zu stür­zen. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab bei dem Rent­ner 0,00 Pro­mil­le. Ermitt­lun­gen wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung wur­den eingeleitet.

Son­sti­ges

Pretz­feld. Ein 44-jäh­ri­ger VW-Fah­rer wur­de am Sonn­tag­nach­mit­tag in der Schul­stra­ße einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wies sich der 44-Jäh­ri­ge ledig­lich mit einem aus­län­di­schen Füh­rer­schein aus. Da dem amts­be­kann­ten Mann bereits die Fahr­erlaub­nis in Deutsch­land wegen frü­he­rer Ver­kehrs­de­lik­te ent­zo­gen wur­de, berech­tig­te ihn der ost­eu­ro­päi­sche Füh­rer­schein nicht zum Fah­ren in Deutsch­land. Wei­ter­hin fie­len den Beam­ten Anzei­chen auf Dro­gen­kon­sum bei dem Mann auf. Er ver­wei­ger­te jedoch einen Test und wur­de zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus nach Eber­mann­stadt ver­bracht. Nun erwar­tet den Golf-Fah­rer zu einer Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis noch eine wei­te­re wegen Fah­rens unter Drogeneinwirkung.

Dieb­stahl

Kirch­eh­ren­bach. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag sind Gerät­schaf­ten an abge­sperr­ten Bahn­über­gän­gen ver­mut­lich durch heim­keh­ren­de Wal­ber­la­fest-Besu­cher ange­gan­gen wor­den. Zum einen wur­den drei Nis­sen­leuch­ten und ein Ver­kehrs­zei­chen (Fahr­rad­fah­ren-Ver­bots­schild) ent­wen­det und zum ande­ren drei Nis­sen­leuch­ten beschä­digt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 350 Euro. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Sonn­tag gegen 12:30 Uhr stell­te ein 51-Jäh­ri­ger sei­nen roten Seat/​Arona in der Pesta­loz­zi­stra­ße auf dem Park­platz der Real­schu­le ab. Als er gegen 17:45 Uhr zu sei­nem Auto zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­sche Del­len an den Türen der Bei­fah­rer­sei­te fest­stel­len. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag, 07:00 Uhr, bis Sams­tag, 14:30 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter einen E‑Scooter, schwarz, Mar­ke Nine­bot und zwei hoch­wer­ti­ge Nike-Schu­he in einem Mehr­fa­mi­li­en­wohn­haus in der Wies­ent­stra­ße. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. ins­ge­samt 750,- Euro.

Hetz­les. In der Zeit von Sams­tag, 16:30 Uhr, bis Sonn­tag, 03:00 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter das hin­te­re Kenn­zei­chen „N‑CI144“ eines Tes­la Motors/​Y in der Stra­ße „Im Kirschgarten“.

Wer ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen zu o. g. Fäl­len machen konn­te, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191 / 70900 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schei­ben an Renault Twin­go eingeschlagen

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag, zwi­schen 01.45 Uhr und 05.45 Uhr schlug ein unbe­kann­ter Täter die Wind­schutz­schei­be eines wei­ßen Renault Twin­go ein, der zu die­ser Zeit in der St.-Veit-Straße geparkt war. Mit dem Stein wur­de augen­schein­lich mehr­fach auf die Schei­be ein­ge­schla­gen, er konn­te im Inne­ren des Fahr­zeugs auf­ge­fun­den wer­den. Außer­dem wur­de auch die hin­te­re Sei­ten­schei­be beschä­digt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den liegt bei etwa 3.000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.