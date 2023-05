ST2188 / HEI­LI­GEN­STADT I. OFR, LKR. BAM­BERG. Am Sonn­tag­nach­mit­tag erlitt ein Auto­fah­rer töd­li­che Ver­let­zun­gen bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der Staats­stra­ße 2188 bei Heiligenstadt.

Kurz nach 15 Uhr befuhr der 88-Jäh­ri­ge mit sei­nem Auto die St2188 von Auf­seß kom­mend in Fahrt­rich­tung Hei­li­gen­stadt. Im Gemein­de­teil Neu­müh­le kam der Mann aus unkla­ren Grün­den nach links von der Fahr­bahn ab, durch­brach ein dor­ti­ges Bus­häus­chen und über­quer­te einen Bach­lauf, bevor er gegen einen Baum prall­te und zum Ste­hen kam. Der Mann erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und schweb­te in Lebens­ge­fahr. Ein Ret­tungs­hub­schrau­ber flog die­sen zur Behand­lung in ein Kran­ken­haus, wo er kur­ze Zeit spä­ter starb.

Ein Gut­ach­ter unter­stütz­te die Beam­ten der Poli­zei Bam­berg-Land an der Unfall­stel­le bei der Klä­rung der Unfall­ur­sa­che. Die Poli­zi­sten stell­ten das Auto im Auf­trag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg sicher. Der Gesamt­scha­den beträgt etwa 30.000 Euro.