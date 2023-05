Zwi­schen den ansehn­li­chen Gebäu­den und Fach­wer­ken in der frän­ki­schen Schweiz sieht man immer wie­der ver­fal­le­ne, einst schö­ne Gebäu­de. Trotz hoher Nach­fra­ge an Wohn­ob­jek­ten ste­hen vie­le Gebäu­de in den Ort­schaf­ten leer – wie passt das zusammen?

„Die mei­sten leer­ste­hen­den Objek­te ste­hen dem Markt nicht zur Ver­fü­gung“, erklärt Tho­mas Hüp­pe, Umset­zungs­be­glei­ter der ILE Jura – Scheß­litz. „Zudem sind vie­le Objek­te reno­vie­rungs­be­dürf­tig“. Um einen ersten Anschub und Unter­stüt­zung für Eigen­tü­mer und Eigen­tü­me­rin­nen zu lei­sten, bie­tet die ILE seit April 2023 eine kosten­lo­se Archi­tek­ten­erst­be­ra­tung in den Kom­mu­nen Scheß­litz, Wat­ten­dorf, Königs­feld und Sta­del­ho­fen an. Dadurch soll es Inter­es­sier­ten erleich­tert wer­den, die ersten Schrit­te Rich­tung Umbau oder Reno­vie­run­gen zu gehen. Häu­ser und Gebäu­de, die min­de­stens seit einem Jahr leer ste­hen und inner­halb der Ort­schaf­ten lie­gen, kön­nen nun nach Antrag bei der ILE eine kosten­lo­se Erst­be­ra­tung eines Archi­tek­ten in Anspruch neh­men. Nach dem Auf­ruf haben sich rund 20 Inter­es­sier­te inner­halb der ersten Wochen gemel­det. Die Objek­te sind sehr unter­schied­lich, von älte­ren Tropf­häu­sern über Scheu­nen zum Aus­bau ist alles ver­tre­ten. „Es freut uns zu sehen, dass unser Ange­bot ankommt“, sagt Man­dy Baum, eben­falls Umset­zungs­be­glei­te­rin der ILE Jura – Scheßlitz.

Am 18.4.23 fand die erste Bera­tung mit einem der drei ein­ge­bun­de­nen Archi­tek­ten in Neu­dorf, Orts­teil von Scheß­litz, statt. Mit dabei waren neben Herrn Strauss, Eigen­tü­mer des alten Tropf­hau­ses aus der Zeit um 1850 auch die Umset­zungs­be­glei­ter der ILE Jura – Scheß­litz und der 1. Bür­ger­mei­ster der Stadt Scheß­litz, Roland Kau­per. Gemein­sam mit dem Archi­tek­ten Dirk Raf­fe­gerst begut­ach­te­te die klei­ne Grup­pe das denk­mal­ge­schütz­te Haus. Herr Raf­fe­gerst wird nun ein Bera­tungs­pro­to­koll über das Haus erstel­len. Wich­tig für die­ses Pro­to­koll ist unter ande­rem auch die gewünsch­te Nut­zung, so der Archi­tekt. Bei einem Umbau zu Wohn­ein­hei­ten kön­nen ande­re För­der­mit­tel in Fra­ge kom­men als es bei­spiels­wei­se bei dem Umbau zu Feri­en­woh­nun­gen oder pri­va­tem Wohn­raum der Fall ist. Auch beant­wor­te­te der Archi­tekt zunächst alle ersten Fra­gen, die Herrn Strauss schon eini­ge Jah­re auf den Nägeln bren­nen. „Es ist eine gute Mög­lich­keit, erste wich­ti­ge Gedan­ken ein­fach mal mit einem Fach­mann zu bespre­chen“, so Herr Strauss. Wie es dann wei­ter­geht, wird sich zei­gen, denn die Erst­be­ra­tung ist kei­ne Pflicht, um tätig zu wer­den. Sie ist ein Bau­teil der Innen­ent­wick­lungs­stra­te­gie, die lang­fri­stig dar­auf aus­ge­legt ist, Leer­stän­de zu revi­ta­li­sie­ren und das Orts­bild zu erhal­ten. Die ILE sieht auch den näch­sten Bera­tun­gen posi­tiv ent­ge­gen und hofft, einen Bei­trag lei­sten zu kön­nen, mehr Eigen­tü­mer und Eigen­tü­me­rin­nen zu moti­vie­ren, die teil­wei­se ein­zig­ar­ti­gen leer­ste­hen­den Schät­ze der Regi­on mit neu­em Leben zu füllen.

Mehr Infor­ma­tio­nen zur Archi­tek­ten­erst­be­ra­tung unter https://​jura​-schess​litz​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​s​i​e​d​l​u​n​g​s​i​n​n​e​n​e​n​t​w​i​c​k​l​u​n​g​/​a​r​c​h​i​t​e​k​t​e​n​b​e​r​a​t​u​ng/