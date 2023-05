Am ver­gan­ge­nen Sams­tag war es wie­der mal soweit, der Tag der Jun­gend fand wie­der auf dem gro­ßen Platz vor dem Land­rats­amt in Forch­heim statt. Die Ver­an­stal­tung hat­te fast wie­der das Niveau wie vor Coro­na und den zahl­rei­chen Besu­chern wur­de dann auch eine gan­ze Men­ge geboten.

Der Tag der Jugend soll Ver­ei­nen und Insti­tu­tio­nen die Mög­lich­keit bie­ten, der Öffent­lich­keit zu zei­gen, was Kin­der und Jugend­li­che zu lei­sten in der Lage sind. Selbst­ver­ständ­lich spielt da im Hin­ter­grund auch der Gedan­ke eine Rol­le, die Kin­der und Jugend­li­chen die hier als Besu­cher unter­wegs sind, für die eige­ne Sache zu begeistern.

Mit die­sen Gedan­ken waren auch die Ver­ant­wort­li­chen des 1.Shotokan Kara­te Zen­trums Forch­heim, nament­lich Jut­ta Zim­mer­mann (3.Dan) die das alle orga­ni­siert hat, zum Land­rats­amt gepil­gert. Am Stand, der dort auf­ge­baut war, konn­te man sich dann über die­se popu­lä­re, fern­öst­li­che Kampf­sport­art und das 1.SKZ Forch­heim infor­mie­ren. Eine Foto­strecke und zahl­rei­che Kara­te­kas, die am Stand anwe­send waren, konn­ten den inter­es­sier­ten Besu­chern zu ent­spre­chen­den Fra­gen, Rede und Ant­wort stehen.

Der­zeit sind beim 1.SKZ über 70 Kin­der und Jugend­li­che regel­mä­ßig im eige­nen Dojo in Hau­sen am Pila­tus­ring, beim Trai­ning. Mitt­ler­wei­le wird an drei Aben­den (Diens­tag, Mitt­woch und Don­ners­tag) Kin­der­trai­ning ange­bo­ten. Wer einen die­ser Trai­nings­aben­de besucht, wird fest­stel­len, dass sich hier die sport­li­che Zukunft des Ver­eins eta­bliert hat. Mit gro­ßer Begei­ste­rung sind die ganz Klei­nen und die schon etwas Grö­ße­ren dabei die Kamp­fes­kunst die­ser fas­zi­nie­ren­den Sport­art zu erlernen.

Einen klei­nen Ein­blick davon ver­schaff­te Jut­ta Zim­mer­mann dem zahl­rei­chen Publi­kum mit einer etwa halb­stün­di­gen Vor­füh­rung der Kara­te Kids des 1.SKZ Forch­heim. Dabei ver­schaff­ten die Kin­der und Jugend­li­chen den Zuschau­ern einen Blick in die soge­nann­te Grund­schu­le, mit den wesent­li­chen Tech­ni­ken die hier erlernt wer­den. Dann wur­den Kata´s gezeigt, hier­bei han­delt es sich um einen soge­nann­ten For­men­lauf, mit in der Stil­art Sho­to­kan vor­ge­ge­be­nen Tech­ni­ken, die in den ver­schie­de­nen Kata´s in immer kom­ple­xe­ren Abläu­fen, je nach Kata, gezeigt wer­den. Bis hin zum Bun­kai, dabei han­delt es sich dann um die Anwen­dung eben die­ser Kata in einem Kampf.

Am Stand des 1.SKZ war dann noch zu erfah­ren, dass die Forch­hei­mer nach den Som­mer­fe­ri­en, wie­der über die VHS einen Anfän­ger­kurs für Kin­der aber auch Erwach­se­ne durch­füh­ren und sich Inter­es­sier­te an 10 Aben­den einen ersten Ein­druck ver­schaf­fen kön­nen ob die­ser Sport etwas für sie wäre.