Der ita­lie­ni­sche Kul­tur­ver­ein mosai­co ita­lia­no e.V. ver­an­stal­tet am Sams­tag, den 6. Juni 2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr in Zusam­men­ar­beit mit AS​.SC​.IT e.V. (Bil­dungs­trä­ger des ita­lie­ni­schen Gene­ral­kon­su­lats Mün­chen) einen Tag der offe­nen Tür, bei dem bei­de Ver­ei­ne ihr Ange­bot an Kur­sen und Ver­an­stal­tun­gen vor­stel­len werden.

Die Ver­an­stal­tung fin­det bei frei­em Ein­tritt im Kunst- und Kul­tur­haus Kos­mos Ost (Wei­ßen­burg­str. 10, Bam­berg, ehem. Lag­ar­de) statt und rich­tet sich an alle Lieb­ha­ber der ita­lie­ni­schen Kul­tur und Spra­che. Der Ver­ein mosai­co ita­lia­no e.V. orga­ni­siert unter Füh­rung des Bam­ber­ger Migran­ten­bei­rats­vor­sit­zen­den Dr. Mar­co Depiet­ri regel­mä­ßig viel­fäl­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen wie Lesun­gen, Vor­trä­ge, Dis­kus­sio­nen, Koch­kur­se und Sprach­kur­se, um die ita­lie­ni­sche Spra­che und Kul­tur in Bam­berg leben­dig zu erhal­ten. Der Schwer­punkt vom AS​.SC​.IT e.V. liegt auf der För­de­rung der ita­lie­ni­schen Spra­che und Kul­tur im baye­ri­schen Schulsystem.

Im Hin­blick auf eine mul­ti­kul­tu­rel­le und mehr­spra­chi­ge Erzie­hung rich­ten sich die Maß­nah­men sowohl an Schü­le­rin­nen und Schü­ler ita­lie­ni­scher Her­kunft und deutsch­spra­chi­ger Her­kunft aller Jahr­gangs­stu­fen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über bei­de Ver­ei­ne unter www​.mosai​co​-ita​lia​no​.de und www​.ass​cit​-nbg​.de