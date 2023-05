Fünf Bam­ber­ger Stadt­rä­te aus der Aus­schuss­ge­mein­schaf FW-BuB-FDP Clau­dia John (FW), Danie­la Rein­fel­der (BuB) und Mar­tin Pöh­ner (FDP) sowie zwei Freie Mit­glie­der Karin Ein­wag und Klaus Stier­in­ger for­dern in einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke, dass drin­gend eine umfas­sen­de Bericht­erstat­tung zu vie­len offe­nen Fra­gen auf der ERBA Insel im Stadt­rat erfol­gen soll­te. „Es wur­den bereits etli­che Ter­mi­ne auf dem ERBA-Gelän­de von der Ver­wal­tung, dem Ober­bür­ger­mei­stern und ver­schie­de­nen Grup­pie­run­gen initi­iert und trotz­dem gibt es kei­ne kla­ren Ant­wor­ten für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Ganz im Gegen­teil es fehlt vor allem an Lösun­gen“, kri­ti­siert Stadt­rä­tin Danie­la Rein­fel­der von Bam­bergs unab­hän­gi­gen Bür­gern das Vor­ge­hen. Für mach­bar hält sie den Erhalt des Erd­hü­gels als Aben­teu­er­spiel­platz, wenn vor­her der wesent­lich klei­ne­re Teil des kon­ta­mi­nier­ten Bodens beräumt wur­de. „Bis­her wur­den uns kei­ne Zah­len über die vor­han­de­nen Bürg­schaf­ten im Finanz­se­nat bekannt gege­ben, aus denen die noch aus­ste­hen­den Arbei­ten an der ERBA-Brücke, an Grün­ach­sen und auch an Stra­ßen­be­gleit­grün vor­ge­nom­men wer­den könn­ten“, bemän­gelt Mar­tin Pöh­ner von der FDP. „Der Schorn­stein ist bau­fäl­lig, hier gibt es seit Jah­ren eine pro­vi­so­ri­sche Absper­rung und kei­ner­lei Zeit­ach­se für eine Sanie­rung“, so der Ein­wand von Karin Ein­wag. „Es braucht jetzt eine umfas­sen­de Bericht­erstat­tung im Stadt­rat, um alle offe­nen Fra­gen anzu­spre­chen und zu klä­ren, damit feh­len­de Mit­tel in den Haus­halt 2024 ein­ge­plant wer­den kön­nen.“ for­dert Danie­la Rein­fel­der im Antrag an den OB.