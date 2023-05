Sams­tag, 13. Mai und Sonn­tag, 14. Mai 2023 jeweils von 11.00 – 18.00 Uhr

Der 5. Kun­reu­ther Scheu­nen­früh­ling in der wun­der­bar restau­rier­ten Fach­werk­scheu­ne der Fami­lie Prech­tel lädt wie­der zum Schau­en, Kau­fen und Ver­wei­len ein. Auf zwei Geschos­sen und im angren­zen­den Gar­ten bie­ten ins­ge­samt 30 Hob­by­künst­ler, Hand­wer­ker und Anbie­ter kuli­na­ri­scher Köst­lich­kei­ten aus Kun­reuth und der nähe­ren Umge­bung ihre selbst­ge­mach­ten Schät­ze an. Im Gar­ten gibt es eine abwechs­lungs­rei­che Aus­wahl an Spei­sen und Geträn­ken und das Kuchen­buf­fet bie­tet wie immer Kaf­fee und Selbst­ge­backe­nes der Kun­reu­ther Frau­en an. Für die Kin­der sind eben­falls im Gar­ten eini­ge klei­ne Über­ra­schun­gen geplant.

Direkt dane­ben, vor dem ehe­ma­li­gen Gast­haus Kro­ne fin­det ein klei­ner Floh­markt statt.

An bei­den Tagen gibt die neu­ge­wähl­te Forch­hei­mer Bier­kö­ni­gin Lui­sa I. ab 14.00 Uhr eine Auto­gramm­stun­de bei „Flit­ter­krän­ze“ dazu zei­gen Frau­en in frän­ki­scher Tracht alte Handarbeitstechniken.

Das Team von „Kun­reuth-hier lässt sich´s leben e.V.“ freut sich auf vie­le Besu­che­rin­nen und Besucher.

Web­site: http://​www​.kun​reuth​-aktiv​.de