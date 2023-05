Der Bund Natur­schutz in Bay­ern e.V. in Forch­heim lädt zur letz­ten Vogel­ex­kur­si­on in die­sem Jahr ein. Sie führt cir­ca 3 Stun­den lang durch das Natur­schutz­ge­biet „Büg“. Unter Lei­tung von Her­bert Lüt­tich geht es am Sams­tag, dem 13.05.2023, schon früh los, um nicht nur Sing­vö­gel, son­dern auch diver­se Was­ser­vö­gel zu entdecken.

Treff­punkt ist um 7:00 Uhr mor­gens am Pend­ler­park­platz beim Tech­ni­schen Hilfs­werk bzw. Tier­heim in Forch­heim Nord. Fern­glä­ser bit­te mit­brin­gen, die­se kön­nen lei­der nicht gestellt wer­den. Außer­dem bit­te kei­ne Jacken in Signal­far­ben wie Gelb oder Rot tra­gen. Bei Dau­er­re­gen muss die Ver­an­stal­tung lei­der entfallen.