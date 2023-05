Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad­dieb­stahl am Bahn­hof in Baiersdorf

Bai­er­s­dorf – Am Frei­tag, den 05.05.2023, wur­de zwi­schen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr, ein Fahr­rad ent­wen­det. Es war an den Fahr­rad­stän­dern des Park & Ride Park­plat­zes an der öst­li­chen Sei­te des Bai­er­s­dor­fer Bahn­hofs abge­stellt. Das schwarz / blaue Trek­king­rad mit der wei­ßen Auf­schrift „Mor­ri­son“ war mit­tels Zah­len­schlos­ses gesi­chert. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter oder son­sti­ge Anga­ben zur Tat machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Amts­be­kann­te Diebin

Her­zo­gen­au­rach. In den Abend­stun­den des Sams­tags betrat eine 23-jäh­ri­ge Her­zo­gen­au­ra­che­rin eine Tank­stel­le im Stadt­ge­biet. Völ­lig unver­fro­ren hat sie einen Kar­ton im Ein­kaufs­be­reich geleert und ins­ge­samt 24 Dosen eines Ener­gy­drinks dar­in ver­staut. Anschlie­ßend hat sie ohne zu bezah­len das Geschäft ver­las­sen. Obwohl durch die Kas­sen­kraft bemerkt konn­te sich die Die­bin jedoch vom Tat­ort ent­fer­nen. Die zwi­schen­zeit­lich ver­stän­di­ge Strei­fe der Poli­zei konn­te die Dame den­noch im Umfeld der Tank­stel­le auf­grei­fen. Die Täte­rin ist kei­ne Unbe­kann­te und war den Poli­zei­be­am­ten per­sön­lich bekannt. Die­se erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Fisch­wil­de­rei

Ein soge­nann­ter Schwarz­ang­ler ist einem zunächst auf­merk­sa­men Zeu­gen bei Klein­wa­chen­roth auf­ge­fal­len. Der Mann hat­te am Sams­tag­mit­tag sei­ne Angel­schnur unbe­rech­tigt in die Rei­che Ebrach gehal­ten. Der Zeu­ge sprach den Mann an und rief die Poli­zei, ließ ihn dann aber unbe­auf­sich­tigt, so dass er sich davon­steh­len konn­te und nicht wie­der auf­zu­fin­den war. Der Fang ist so wohl doch durch die Maschen gerutscht.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Ein Über­hol­vor­gang führ­te am Sams­tag­mor­gen um 11.00 Uhr zwi­schen Buch und Kleb­heim vor der Neu­hau­ser Kreu­zung zu einem Ver­kehrs­un­fall mit 5500 Euro Sachschaden.

Der zwei­te und der drit­te hin­ter einem Lkw fah­ren­de Pkw hat­ten sich nach­ein­an­der bereits zum Über­ho­len ent­schie­den. Der erste hin­ter dem Lkw fah­ren­de Pkw scher­te aus, als der letz­te in der Rei­he bereits auf sei­ner Höhe war. Bei der seit­li­chen Berüh­rung der Fahr­zeu­ge wur­den die­se ver­kratzt, aber nie­mand ver­letzt. Der Pkw-Fah­rer, der in der Mit­te der Kolon­ne gefah­ren war, hat­te den Über­hol­vor­gang unbe­scha­det über­stan­den. Der erste in der Rei­he hat hier beim Aus­sche­ren zum Über­ho­len den Feh­ler gemacht, der zu dem Unfall führ­te. Ihn erwar­tet eine Bußgeldanzeige.

Ein Unfall mit einer leicht ver­letz­ten Rad­fah­re­rin hat sich am Sams­tag­nach­mit­tag an der Neu­hau­ser Kreu­zung, an der sich die Staats­stra­ße von Kleb­heim nach Buch und die Kreis­stra­ße von Neu­haus kreu­zen, ereig­net. Die 76jährige Rad­le­rin hat­te das Stopp­schild von Neu­haus kom­mend miss­ach­tet und wur­de beim Zusam­men­stoß mit dem von links aus Rich­tung Kleb­heim kom­men­den und vor­fahrt­be­rech­tig­ten Pkw vom Rad gesto­ßen. Sie ver­letz­te sich aber nur leicht, der Sach­scha­den an Rad und Auto wur­de mit ca. 1000 Euro geschätzt. Durch das Abbrem­sen der 39jährigen Auto­fah­re­rin war wohl Schlim­me­res ver­hin­dert wor­den, letz­tes Jahr ereig­ne­te sich an der glei­chen Stel­le ein Unfall, bei dem ein Rol­ler­fah­rer getö­tet wurde.

15jähriger mit Mes­ser unterwegs

Bei einem 15jähriger Jugend­li­cher wur­de im Rah­men einer poli­zei­li­chen Per­so­nen­kon­trol­le im Umfeld der Kirch­weih Hem­ho­fen ein 13,5 cm lan­ges Mes­ser in der Umhän­ge­ta­sche gefun­den. Der jun­ge Mann wird wegen der Ord­nungs­wid­rig­keit zur Anzei­ge gebracht. Mes­ser über 12 cm Klin­gen­län­ge dür­fen in der Öffent­lich­keit nicht geführt werden.

Laden­dieb­stahl

Tabak im Wert von knapp 50 Euro ließ ein aus­län­di­scher Mit­bür­ger am Sams­tag kurz nach 13.00 Uhr im Kauf­land in Höch­stadt mit­ge­hen und wur­de dabei erwischt. Der 27jährige Mann rann­te, nach­dem er sich die Beu­te gegrif­fen hat­te, nach drau­ßen und wur­de dort von einem Mit­ar­bei­ter gestellt. Der Mann wur­de zur Anzei­ge gebracht.