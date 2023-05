Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Die­be unterwegs

COBURG. Am Sonn­tag­mor­gen, gegen 02:30 Uhr, ent­wen­de­ten ein 19-Jäh­ri­ger aus Wei­dach und ein 20-Jäh­ri­ger aus Ebers­dorf bei Coburg gemein­schaft­lich ein I‑Phone 14 im Wert von ca. 900 Euro von einer 20-jäh­ri­gen Stu­den­tin aus Coburg. Die drei Per­so­nen hiel­ten sich als Gäste in einem Shis­ha­ca­fe im Cobur­ger Stein­weg auf. Beim Ver­las­sen des Shis­ha­ca­fes lie­ßen die bei­den drei­sten Die­be noch zwei Bar­hocker im Wert von ca. 20 Euro mit­ge­hen. Kur­ze Zeit nach der Tat tra­fen Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg die bei­den Die­be unter der Wohn­adres­se des Ebers­dor­fers an. Gegen bei­de wur­den meh­re­re Straf­an­zei­gen angefertigt.

KTM-Fah­rer ver­sucht sich Ver­kehrs­kon­trol­le zu entziehen

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Am Sams­tag­abend, gegen 19:50 Uhr, ver­such­te ein 20-jäh­ri­ger KTM-Fah­rer aus Bad Staf­fel­stein vor einer Ver­kehrs­kon­trol­le durch Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg zu flüch­ten. Bei dem jun­gen Mann soll­te in Unter­sie­mau in der Cobur­ger Stra­ße eine Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit und Ver­kehrs­si­cher­heit durch­ge­führt wer­den. Der KTM-Fah­rer beschleu­nig­te sofort und fuhr rück­sichts­los mit stark über­höh­ter Geschwin­dig­keit durch Unter­sie­mau. Der Ver­such über Feld­we­ge zu flüch­ten schei­ter­te. Der jun­ge KTM-Fah­rer wird sich wegen meh­re­ren Straf­ta­ten und Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kenn­zei­chen gestohlen

Küps – Im Zeit­raum der letz­ten Woche ent­wen­de­te ein bis dato unbe­kann­ter Täter das vor­de­re amt­li­che Kenn­zei­chen eines schwar­zen Renaults, wel­cher im Orts­teil Johan­nis­thal abge­stellt war. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt etwa 20 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter Tel. 09261/5030 entgegen.

Klein­kraft­rad übersehen

Stock­heim (Orts­teil) – Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr ein 30-jäh­ri­ger Land­kreis­be­woh­ner die Wie­sen­stra­ße in Haß­lach bei Kro­nach und woll­te nach rechts in eine Grund­stücks­ein­fahrt ein­bie­gen. Hier­bei über­sah er einen in glei­cher Rich­tung fah­ren­den 16-Jäh­ri­gen mit des­sen Klein­kraft­rad. Auf Grund des Zusam­men­pralls stürz­te der 16-Jäh­ri­ge zu Boden und wur­de leicht ver­letzt. Zur wei­te­ren Abklä­rung wur­de er durch einen ver­stän­dig­ten Ret­tungs­wa­gen ins Kli­ni­kum Kro­nach ver­bracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den von ca. 5000 Euro.

Lkw-Fah­rer flüchtig

Kro­nach – Am Frei­tag­vor­mit­tag, 05.05.2023, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein orange/​gelber unga­ri­scher Sat­tel­zug die B173 in Kro­nach in Fahrt­rich­tung Mark­tro­dach. An der Ein­mün­dung zur Sie­chen­an­ger­stra­ße fuhr der Sat­tel­zug rechts an den auf der Abbie­ge­spur ste­hen­den Pkws vor­bei und bog dann in die Sie­chen­an­ger­stra­ße ein. Ein ent­ge­gen­kom­men­der vor­fahrts­be­rech­tig­ter Lkw muss­te bis zum Still­stand abbrem­sen, wes­halb meh­re­re Lebens­mit­tel­ki­sten im Lade­raum zu Boden fie­len und beschä­digt wur­den. Nach kur­zem Halt setz­te der Fah­rer des unga­ri­schen Sat­tel­zugs sei­ne Fahrt fort, ohne sei­ne Per­so­na­li­en vor Ort zu hin­ter­las­sen. Der Scha­den an den Lebens­mit­tel­ki­sten beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu dem unga­ri­schen Sat­tel­zug bzw. dem Fah­rer geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter Tel. 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.