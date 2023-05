Am Sams­tag, 13. Mai 2023 will der Fran­ken­bund mit sei­ner Ver­an­stal­tung Wis­sens­wer­tes zur Mark­gra­fen­zeit in Him­mel­kron ver­mit­teln. Um 14:30 Uhr Treffpnkt am Ein­gang der Bail­le-Mail­le-Allee in Him­mel­kron. Dort emp­fängt die Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins, Frau Inge Tischer, die Teil­neh­mer und führt durch die Allee. Unter­wegs am Pavil­lon gibt es Kaf­fee und Kuchen. Danach geht’s zur Stifts­kir­che wo die Teil­neh­mer von Herrn Rein­hard Stel­zer, Histo­ri­ker, eine Füh­rung in der Kir­che und im Kreuz­gang erhal­ten. Zudem kann das Kräu­ter­gärt­chen, und wenn es die Zeit zuläßt, auch die Aus­stel­lung, die tags zuvor eröff­net wird, besich­tigt wer­den. Zum Abschluß Bei­sam­men­sein in der Frankenfarm.

Info/​Anmeldung

frankenbundbayreuth@​gmx.​de oder Tel 0921–30321

Pro­gramm der Fran­ken­bund Grup­pe Bayreuth

Besuch der histo­ri­schen Bail­le-Mail­le-Lin­den­al­lee und der Stifts­kir­che am Sams­tag, 13. Mai 2023 um 14:30 Uhr

13:45 Uhr Fahr­ge­mein­schaf­ten Treff­punkt am Park­platz Volks­fest­platz, Bay­reuth (pünkt­lich!!!) 14.30 Uhr Ein­gang Bail­le-Mail­le-Allee, 95502 Him­mel­kron (neben Mark­gra­fen­stra­ße); Park­mög­lich­keit am Ein­gang oder gegen­über bei Dia­ko­neo vor der Klo­ster­müh­le rechts

Begrü­ßung durch Fran­ken­bund: Herr Eck­hard Blüchel

Begrü­ßung durch För­der­kreis: Vor­sit­zen­de Frau Inge Tischer

Füh­rung durch die Allee: Frau Inge Tischer 15:15 Uhr Pau­se am mitt­le­ren Pavil­lon mit Kaf­fee und Kuchen (1 Pott Kaf­fee und 1 Stück Kuchen ist in der Teil­nah­me­ge­bühr enthalten) 16:15 Uhr zurück zum Park­platz, von dort gemein­sam weni­ge Meter zur Stifts­kir­che, Klosterberg 16:30 Uhr Mög­lich­keit Besich­ti­gung Kreuz­gang und Kräutergärtchen 17:00 Uhr Begrü­ßung und Füh­rung in der Stifts­kir­che durch Herrn Rein­hard Stel­zer, Historiker

(evtl. Mög­lich­keit zur Besich­ti­gung der Aus­stel­lung, die einen Tag vor­her am 12. Mai eröff­net wird) 18:15 Uhr Park­platz – Abfahrt zum gemüt­li­chen Beisammensein 18:30 Uhr Fran­ken­farm, 95502 Him­mel­kron, Ber­necker Stra­ße 40

Wei­te­re Informationen:

Teil­neh­mer­zahl: maxi­mal 40 Personen

Teil­nah­me­ge­bühr: 10 Euro – vor Ort am Ein­gang zu bezahlen

Anmeldung/​Info bei: Fran­ken­bund – Grup­pe Bay­reuth –Vors. Klaus Tren­del, Tel. 0921–39094 Stvtr. Vors. Eck­hard Blü­chel, Tel. 0921–30321

E‑Mail: frankenbundbayreuth@​gmx.​de

https://​fran​ken​bund​bay​reuth​.jim​do​free​.com

Wich­ti­ge Hinweise:

Soll­te es reg­nen, wird eine ver­kürz­te Füh­rung mit Regen­schirm in der Bail­le-Mail­le-Allee statt­fin­den. Danach Kaf­fee und Kuchen im „Grampp­haus“ Ev. Gemein­de­haus gegen­über der Stiftskirche

Aus­stel­lungs­er­öff­nung 550 Jah­re Kreuz­gang Stifts­kir­che am Frei­tag, 12. Mai 2023 Füh­rung und klei­nes Kon­zert sowie ein 20-minü­ti­ger Film.

In der Allee sowie an der Stifts­kir­che sind WCs vorhanden.