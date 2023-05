Waischenfeld/​Ahorntal. Verkehrs‑, Arbeits- und Frei­zeit­un­fäl­le for­dern sowohl die Ret­tungs­dien­ste als auch die Feu­er­weh­ren. Eine idea­le Pati­en­ten­ver­sor­gung ist dann gewähr­lei­stet, wenn alle im Ein­satz befind­li­chen Per­so­nal- und Mate­ri­al­res­sour­cen opti­mal genutzt wer­den. Genau an die­sem Punkt setz­te der gemein­sa­me Aus­bil­dungs­tag der Mal­te­ser Wai­schen­feld mit den Feu­er­weh­ren aus der Gemein­de Ahorn­tal und der Feu­er­wehr Hum­mel­tal an.

In ver­schie­de­nen Work­shops zu The­men wie Fahr­zeug­tech­nik, Ein­satz­tak­tik, Hub­schrau­ber­lan­dung oder der tech­ni­schen Hil­fe­lei­stung wur­den die teil­neh­men­den Hel­fe­rin­nen und Hel­fer orga­ni­sa­ti­ons­über­grei­fend geschult und für die Tech­nik und das vor­han­de­ne Mate­ri­al der jeweils ande­ren Sei­te sen­si­bi­li­siert. Ein beson­de­res Augen­merk lag auf dem Bereich der bes­se­ren Kom­mu­ni­ka­ti­on und Koope­ra­ti­on der Team­mit­glie­der unter­ein­an­der. Dies dient vor allem in stres­si­gen und unüber­sicht­li­chen Situa­tio­nen einer gestei­ger­ten Auf­merk­sam­keit und Feh­ler­ver­mei­dung. Im Fach­jar­gon spricht man hier vom CRM („Crew Resour­ce Mangement“).

Das theo­re­tisch erwor­be­ne Wis­sen wur­de in einer abschlie­ßen­den Pra­xis­übung auf der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Rei­zen­dorf und Kör­zen­dorf umge­setzt. Als Übungs­sze­na­rio dien­ten zwei ver­un­fall­te Per­so­nen­kraft­wa­gen mit meh­re­ren ein­ge­klemm­ten Per­so­nen. Die dabei rea­li­stisch geschmink­ten Ver­let­zungs­mu­ster reich­ten vom Schä­del-Hirn- Trau­ma über eine Reani­ma­ti­on bis hin zur kom­pli­zier­ten Wirbelsäulenverletzung.

Neben den betei­lig­ten Feu­er­weh­ren wur­de das Übungs­sze­na­rio sei­tens der Mal­te­ser Wai­schen­feld mit zwei Not­ärz­ten, zwei Ret­tungs­wa­gen, einem Not­fall- Kran­ken­trans­port­wa­gen, dem Hel­fer vor Ort und einem Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst erfolg­reich abge­ar­bei­tet. „Die orga­ni­sa­ti­ons­über­grei­fen­den Schu­lun­gen und Übun­gen unter­stüt­zen die fort­schrei­ten­de Ver­zah­nung und schaf­fen Trans­pa­renz in der Nut­zung der ver­wen­de­ten Ret­tungs­mit­tel, was sicher­lich allen Pati­en­ten zugu­te­kommt“, so Uli Vogel und Dani­el Mül­ler von den Mal­te­sern, die bei­de die­sen Tag mit geplant und vor­be­rei­tet haben.