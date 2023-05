Der Stadt­rat der Stadt Forch­heim hat in sei­ner Sit­zung vom 15.12.2020 für den Bereich ent­lang der Haupt­stra­ße (Fuß­gän­ger­zo­ne) ein­schließ­lich Rat­haus, Mar­tin­schu­le und Kai­ser­pfalz die Durch­füh­rung Vor­be­rei­ten­der Unter­su­chun­gen gemäß § 141 BauGB im künf­ti­gen Sanie­rungs­ge­biet beschlossen.

Die Sanie­rung soll mit den Eigen­tü­mern, Mie­tern, Päch­tern und Betrof­fe­nen erör­tert wer­den. Zu die­sem Zweck sind alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt Forch­heim zur Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am Don­ners­tag, 4.5.2023 um 18 Uhr im Ver­an­stal­tungs­saal der Spar­kas­se Forch­heim, Klo­ster­stra­ße 14 in Forch­heim (Ein­gang TESTA ROS­SA Caf­fè­bar) ein­ge­la­den, um sich über Zie­le und Zwecke der Pla­nung zu informieren.

Für per­sön­li­che Fra­gen kann ger­ne ein Ter­min im Haus der Woh­nungs­wirt­schaft, Her­der­stra­ße 1 in Forch­heim am Don­ners­tag, 11.05.2023 im Zeit­raum von 16.00–18.00 Uhr ver­ein­bart wer­den. Bit­te wen­den Sie sich hier­zu an Frau Lenkl von der GWS, Tel. 09191/172633.