AUS­VER­KAUFT: Ste­phan Bau­er „Ehe­paa­re kom­men in den Him­mel – in der Höl­le waren sie schon“

SA., 06.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Vie­les ist durch­ein­an­der gera­ten in unse­ren Tagen, kein Stein steht mehr auf dem ande­ren. Frü­her waren die Leu­te smart und die Tele­fo­ne blöd, heu­te ist es umge­kehrt. Man denkt: „Herr lass´ Hirn vom Him­mel fal­len. Oder Stei­ne. Haupt­sa­che, Du triffst.“ Ste­phan Bau­ers Pro­gramm ist ein Licht­blick. Die aber­wit­zi­ge Ret­tung vor fal­schen Gen­der­idea­len, über­zo­ge­nen Glücks­vor­stel­lun­gen und Ori­en­tie­rungs­ver­lust, den die Moder­ne heu­te mit im Gepäck hat.

Ein Mikro­fon, ein Bar­hocker und zwei Stun­den Poin­ten Schlag auf Schlag. Und für das Publi­kum zwei Stun­den Lachen ohne Atem­pau­se. Ganz der „gro­ße Bau­er“ eben.

Nepo Fitz „Nepo Fitz“

DO., 11.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Das neue Pro­gramm hat kei­nen Namen, es heißt ein­fach wie der Mann: Nepo Fitz. Kon­se­quent, schließ­lich geht es in erster Linie um das, was er alles drauf­hat. Exakt eine Stun­de feu­ert der Musi­ker, Schau­spie­ler und Come­di­an aus allen Roh­ren: eine leben­de Pyro­tech­nik-Bat­te­rie. […] [Nepo] springt [..] in einer Dau­er­im­pro­vi­sa­ti­on zwi­schen The­men­fet­zen und Dar­stel­lungs­for­men. [Er] erschafft bin­nen einer Sekun­de Cha­rak­te­re nur mit Stim­me und Ton­fall. So prickelnd es ist, da zuzu­se­hen, so selt­sam ist es, dass es um nix geht. […] (Aus­zug aus der Pres­se­re­zen­si­on von Rei­mund Meiseberger)

Clau­dia Bill „Ret­tung naht – Bill weiß Rat“

FR., 12.05.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Ver­ges­sen Sie teu­re Lebens­be­ra­tun­gen und Psy­cho­the­ra­pien. Das lei­stet fort­an ein Kaba­rett­abend mit Clau­dia Bill. Gna­den­los durch­leuch­tet Clau­dia Bill die beque­men Nischen der Lan­ge­wei­le und Lebens­lü­gen, dringt in die letz­ten see­li­schen Reser­va­te ein. Sie erken­nen sich wie­der, aber erschrecken nicht mehr. Dann öff­net sie sich allen Suchen­den, prä­sen­tiert Lösun­gen bei Pro­ble­men zwi­schen Mann und Frau, mit bösen Nach­barn und Freun­den, bei Geld­an­la­gen und als Schnäpp­chen­jä­ger. Ihren star­ken Ret­tungs­arm kön­nen Sie nicht aus­schla­gen, son­dern ändern Ihr Leben von Stund an. Ret­tung naht. Die Son­ne geht auf und das Leben wird glück­lich, min­de­stens lustig. Ob Fran­ke, Preu­ße oder kon­fes­si­ons­los: Clau­dia Bill stellt ihnen für alle Situa­tio­nen die rich­ti­ge Dosis Humor zur Ver­fü­gung. Erfolg garan­tiert, selbst wenn sie nicht dar­an glauben.