Die JUN­GE LUI­SEN­BURG, die Thea­ter­päd­ago­gik der Lui­sen­burg-Fest­spie­le, hat auch in die­sem Jahr ein Thea­ter­stück für und mit Jugend­li­chen erarbeitet.

Im Rah­men des Jugend­clubs haben Kin­der und Jugend­li­che zwi­schen sie­ben und sech­zehn Jah­ren unter der Lei­tung von Fen­ja Griess­ham­mer, der Lei­te­rin der JUN­GEN LUI­SEN­BURG, das Stück FICH­TEL­HIGH geschrie­ben. In einem vier­tä­gi­gen Work­shop ist aus der Idee eine run­de Geschich­te für das Thea­ter gewor­den. Es geht um den zwei­ten Schul­tag im neu­en Schul­jahr, der mit einer schreck­li­chen Nach­richt beginnt: die Mit­schü­le­rin Becky ist tot auf­ge­fun­den wor­den. Was dann folgt, ist eine dra­ma­ti­sche Mischung aus Span­nung, Lie­be, Freund­schaft und Mord.

Die Jugend­li­chen haben nicht nur die Sto­ry geschrie­ben, sie spie­len auch die zwölf Rol­len und sind für Büh­nen­bild, Mas­ke und Kostüm ver­ant­wort­lich. Ins­ge­samt sind fünf­zehn Kin­der und Jugend­li­che betei­ligt, die ihr eige­nes Thea­ter machen.

FICH­TEL­HIGH wird nur ein­mal, am 7. Mai 2023 um 19:30 Uhr in der Fich­tel­ge­birgs­hal­le in Wun­sie­del gezeigt. Alle sind bei frei­em Ein­tritt herz­lich ein­ge­la­den. Zähl­kar­ten an der Abend­kas­se oder unter 09232–1626000.

Der Jugend­club und das Thea­ter­stück wird neben den enga­gier­ten Eltern unter­stützt vom JuKu Mobil und dem JUZ Wun­sie­del. Das Pro­jekt FICH­TEL­HIGH wird geför­dert durch „Zur Büh­ne“, dem För­der­pro­gramm des Deut­schen Büh­nen­ver­eins im Rah­men von „Kul­tur macht stark. Bünd­nis­se für Bildung.“