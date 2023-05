Der Ver­wal­tungs­aus­schuss, das Kon­troll­gre­mi­um der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg traf sich zu sei­ner Quar­tals­sit­zung am 28. April dies­mal nicht wie sonst üblich in der Arbeits­agen­tur, son­dern direkt vor Ort bei der Fir­ma GE Addi­ti­ve in Lich­ten­fels. Die Korb­stadt Lich­ten­fels ist durch sie welt­weit zum füh­ren­den Stand­ort für 3D-Druck aufgestiegen.

Ein zen­tra­les The­ma, mit dem sich der Ver­wal­tungs­aus­schuss beschäf­tig­te, war die Fach­kräf­te­si­che­rung. Einig war man sich, dass kein Poten­ti­al unge­nutzt blei­ben darf: Schü­ler aller Schul­ar­ten, aber auch älte­re Bewer­ber als Umschü­ler hel­fen dabei den Fach­kräf­te­man­gel zu redu­zie­ren. Unse­re Gesell­schaft kann sich jähr­lich kei­ne 47.000 Schul­ab­bre­cher mehr lei­sten, was eine Stu­die der Ber­tels­mann-Stif­tung belegt.

Auch der geziel­te Zuzug ist ein Hand­lungs­feld, genau wie die Inte­gra­ti­on geflüch­te­ter Men­schen. Hier enden eini­ge Sprach­kur­se in näch­ster Zeit von Bewer­bern ins­be­son­de­re aus der Ukrai­ne. Die Arbeits­auf­nah­me als näch­ster Schritt hilft Arbeit­ge­bern ihren Kräf­te­be­darf abzu­decken. Aber auch den Bewer­bern ermög­licht es ein bes­se­res Ankom­men in Deutsch­land – egal ob für immer oder bis zum Kriegsende.

Mar­tin Hof­mann, der Stand­ort­lei­ter gab den Mit­glie­dern des Ver­wal­tungs­aus-schus­ses einen umfas­sen­den Über­blick über den Standort.

Der GE Addi­ti­ve Lich­ten­fels Cam­pus besteht aus einem 4‑geschossigen Ver­wal­tungs­ge­bäu­de mit ange­glie­der­ter Pro­duk­ti­ons­hal­le, Power Hou­se und Pforte.

Hier wer­den groß­for­ma­ti­ge 3D-Metall­druck Maschi­nen zur Fer­ti­gung von Tei­len z.B. für die Berei­che Auto­mo­ti­ve, Luft- und Raum­fahrt und Medi­zin ent­wickelt und her­ge­stellt. Sie ver­schwei­ßen Schicht für Schicht Metall­pul­ver zu drei­di­men­sio­na­len Bauteilen.

Auf einer Grund­flä­che von fast 20.000 m² bie­tet die neue Pro­duk­ti­ons­hal­le aus­rei­chend Platz für Mon­ta­ge­ar­beits­plät­ze unter modern­sten Bedin­gun­gen. Alle Hal­len­be­rei­che sind mit gro­ßen Kran­an­la­gen (5 Stück je 20 Ton­nen Trag­last) aus­ge­stat­tet. Wei­ter­hin erleich­tern 14 Kon­sol­krä­ne mit 1,6 Ton­nen Trag­last die täg­li­che Arbeit. Eine zuneh­men­de Her­aus­for­de­rung ist es, geeig­ne­te Fach­kräf­te zu fin­den. Gera­de des­halb, so Hof­mann, steckt man sehr viel Enga­ge­ment in die Aus­bil­dung von Fachpersonal.

Der Ver­wal­tungs­aus­schuss

Der Ver­wal­tungs­aus­schuss als Selbst­ver­wal­tungs­or­gan der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg ist drit­tel­pa­ri­tä­tisch auf­ge­baut. Er setzt sich aus jeweils vier Ver­tre­tern der Arbeit­neh­mer, der Arbeit­ge­ber und der öffent­li­chen Kör­per­schaf­ten zusam­men. Der Ver­wal­tungs­aus­schuss über­wacht und berät die Agen­tur für Arbeit bei der Erfül­lung ihrer Auf­ga­ben in allen aktu­el­len Fra­gen des Arbeitsmarktes.

GE Addi­ti­ve

GE Addi­ti­ve – ein Teil von GE – ist ein welt­weit füh­ren­des Unter­neh­men im Bereich der addi­ti­ven Kon­struk­ti­on (3D Druck­ver­fah­ren) und Fer­ti­gung. Das Beson­de­re dabei ist, dass der Fer­ti­gungs­pro­zess werk­zeug­los und ohne For­men direkt auf Grund­la­ge von 3D-CAD-Daten erfolgt. Durch ihr inte­grier­tes Ange­bot an Exper­ten in addi­ti­ver Fer­ti­gung, fort­schritt­li­chen Maschi­nen und hoch­wer­ti­gen Mate­ria­li­en ermög­licht das Unter­neh­men sei­nen Kun­den die Ent­wick­lung inno­va­ti­ver neu­er Pro­duk­te. Zu GE Addi­ti­ve gehö­ren die Her­stel­ler von addi­ti­ven Maschi­nen – Con­cept Laser und Arcam EBM – sowie der Pul­ver­an­bie­ter AP&C.