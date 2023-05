Die Lei­ten­de Dra­ma­tur­gin des ETA Hoff­mann Thea­ters, Petra Schil­ler, stellt am Mon­tag, 15. Mai, 19:30 Uhr, auf der Gro­ßen Büh­ne die Stücke für die Spiel­zeit 23/24 vor. Hier führt Schil­ler unter ande­rem aus, wel­chen künst­le­ri­schen, gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen The­men man in der näch­sten Sai­son nach­ge­hen will und wel­che Regisseur*innen zu Gast sein wer­den. Zusätz­lich wird es musi­ka­li­sche Bei­trä­ge des Schau­spie­lers Dani­el Seni­uk geben. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an Abonnent*innen und alle Inter­es­sier­ten. Der Ein­tritt ist frei.