Lie­der und Tex­te von Erich Müh­sam (1878–1934) mit Ute Rüp­pel, Chri­stoph Oren­di und Man­fred Schwab

Den Apo­the­ker­sohn Erich Müh­sam kennt man heu­te – wenn über­haupt noch – als Revo­luz­zer und Akteur der Münch­ner Räte­re­pu­blik. Dabei war er vor dem Ersten Welt­krieg einer der geist­reich­sten und wit­zig­sten Stars auf den Kaba­rett-Büh­nen in Mün­chen, Ber­lin und Wien. Für den Anti­mi­li­ta­ri­sten gehör­ten Lite­ra­tur, Soli­da­ri­tät und poli­ti­sche Akti­on zusam­men. Frei­heits­lie­be und Men­schen­lie­be mach­ten ihn zum Anhän­ger anar­chi­sti­scher Strö­mun­gen, wes­halb er sich glei­cher­ma­ßen mit kon­ser­va­ti­ven Bür­gern, Sozi­al­de­mo­kra­ten und Kom­mu­ni­sten anleg­te und fünf Jah­re in Festungs­haft ver­büß­te. Die Nazis ver­brann­ten sei­ne Bücher und ermor­de­ten ihn 1934 bestia­lisch im KZ Oranienburg.

Um zu sei­nem 145. Geburts­tag am 6. April an den Dich­ter zu erin­nern, singt Ute Rüp­pel eini­ge sei­ner popu­lär­sten Lie­der, beglei­tet von Chri­stoph Oren­di am Klavier.

Man­fred Schwab liest dazu aus­ge­wähl­te Texte.

Sonn­tag, 7. Mai 2023, 16 Uhr, Grä­fen­berg, Histo­ri­scher Rathaus-Saal

Ver­an­stal­ter: Kul­tur­ver­ein Wirnt von Grä­fen­berg e.V.