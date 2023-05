Die 2. Röhrl-Klassik 2023 macht am 12. Mai in Baunach Station.

Genau 130 histo­ri­sche Por­sche auf ihrem Weg durch den Nor­den Bay­erns und Baden-Württembergs.

Das Star­ter­feld wächst auf ins­ge­samt 130 histo­ri­sche Por­sche – rund 20 mehr als bei der 1. Röhrl-Klas­sik. Und – dem Namen alle Ehre: Ral­lye-Legen­de und Namens­pa­tron Wal­ter Röhrl hat sei­ne Teil­nah­me bereits zuge­sagt. Die Bau­jah­res­be­schrän­kung bleibt unver­än­dert beim Bau­jahr 1998. Damit sind erneut alle luft­ge­kühl­ten Por­sche sowie die vier Tran­sax­le-Model­le 924, 944, 968 und 928 zugelassen.

Damit Fans ent­lang der Strecke voll auf Ihre Kosten kom­men und nie­mand die 140 histo­ri­schen Por­sche ver­passt, haben die Orga­ni­sa­to­ren der 2. Röhrl-Klas­sik jetzt das Strecken­do­ku­ment „Alle Orte – alle Zei­ten“ ver­öf­fent­licht. Dar­in sind detail­liert und minu­ten­ge­nau sämt­li­che Durch­fahrts­zei­ten im Strecken­ver­lauf fest­ge­hal­ten. „Damit geben wir den Teams und vor allem unse­ren Fans ent­lang der Strecke wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen, wann wir wo sind“, sagt Peter Göbel, fünf­fa­cher Deut­scher Ral­ly­e­mei­ster und sport­li­cher Lei­ter der Röhrl-Klas­sik. „So lässt sich der Ral­ly­e­tag ide­al pla­nen – etwa für einen Fami­li­en­aus­flug mit meh­re­ren Sta­tio­nen ent­lang der Strecke.“

Ral­lye-Legen­de Wal­ter Röhrl trifft Schau­spie­ler Hin­nerk Schönemann

Ral­lye-Legen­de und Namens­pa­tron Wal­ter Röhrl hat sei­ne Teil­nah­me bereits zuge­sagt. Röhrl ist Namens­ge­ber, Schirm­herr und geht bei der 2. Röhrl-Klas­sik an den Start. Außer Wal­ter Röhrl (Start­num­mer 1) hat die Röhrl-Klas­sik einen wei­te­ren pro­mi­nen­ten Teil­neh­mer: Schau­spie­ler Hin­nerk Schö­ne­mann (Star­num­mer 8) – bekannt aus zahl­rei­chen Fern­seh­fil­men und ‑seri­en – wird einen histo­ri­schen Por­sche pilotieren.

Auto­mo­bi­le Rari­tä­ten und Highlights

Auch das auto­mo­bi­le Star­ter­feld kann sich sehen las­sen, denn unter den vie­len Por­sche-High­lights sind eini­ge abso­lu­te Rari­tä­ten. So geht ein Por­sche 959 S an den Start – er ist einer der sel­ten­sten und spek­ta­ku­lär­sten Fahr­zeu­ge, den Por­sche je gebaut hat. Mit dabei sind auch zwei sehr frü­he Por­sche 356 Car­rera 1500 GS mit dem legen­dä­re Königs­wel­len-Motor. Der älte­ste Por­sche bei der 2. Röhrl-Klas­sik ist ein 356 A Cou­pé, der mit der Start­num­mer 15 auf die Strecke geht. Er stammt aus dem Jahr 1954. Offi­zi­el­ler Ver­an­stal­ter der 2. Röhrl-Klas­sik ist der Deli­us-Klasing-Ver­lag. Start der 2. Röhrl-Klas­sik ist Don­ner­tag, 11. Mai 2023.

Am Frei­tag, 12. Mai macht die Ral­ley zur Durch­fahrts­kon­trol­le Sta­ti­on in Bau­nach am Markt­platz. Alle Inter­es­sier­ten Ral­ley-und Old­ti­mer-Fans sind herz­lich dazu ein­ge­la­den, die Teil­neh­mer in Bau­nach von 11.45 bis 12.15 Uhr will­kom­men zu heißen!

Wei­te­re Infos: https://​roehrl​-klas​sik​.de/.