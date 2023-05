Mit­rei­ßen­de Musik, live dargeboten

Wett­be­werb um den Neu­pert-Preis erfolg­reich beendet

In den Räu­men der Fir­ma J. C. Neu­pert, Manu­fak­tur für histo­ri­sche Tasten­in­stru­men­te wur­de im April 2023 zum 20. Mal der inter­ne Wett­be­werb um den Neu­pert-Preis durch­ge­führt. Ins­ge­samt 22 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg im Alter von 7–15 Jah­re hat­ten sich ange­mel­det und wur­den in drei Alters­grup­pen von einer fach­kun­di­gen Jury bewertet.

Zu hören waren Solist:innen mit Kla­vier, Vio­li­ne, Vio­lon­cel­lo, Quer­flö­te und Horn, gleich besetz­te Duos mit Vio­li­ne, Block­flö­te und Gitar­re sowie ein Blä­ser-Trio mit zwei Kla­ri­net­ten und Fagott. Am Ende erspiel­te sich der erst 15-jäh­ri­ge Gei­ger Jonas Appel­fel­ler aus der Klas­se von Andre­as Zack den mit € 500,- dotier­ten NEU­PERT-Preis 2023.

Beim Som­mer­kon­zert der Musik­schu­le am Sonn­tag, 16. Juli 2023 in der Kon­zert­hal­le wird Jonas zusam­men mit dem Jugend­or­che­ster Bam­berg soli­stisch zu hören sein. Bei die­sem Kon­zert erhal­ten auch alle ande­ren Teil­neh­men­den Urkun­den und Geld­prei­se aus den Hän­den von Fir­men­grün­der Wolf Die­ter Neupert.

Fol­gen­de Prei­se wur­den vergeben:

Alters­grup­pe I

1. Preis: Ari­ad­ne Gei­ger, Kla­vier (Kl. Solotych)

2. Preis: David Frömbgen und Noe­mi Frömbgen, Block­flö­te (Kl. Lieb)

3. Preis: Wil­liam Wer­ner, Kla­vier (Kl. Solotych)

Alters­grup­pe II

1. Preis: Xenia Qui­ring, Vio­li­ne (Kl. Zack) – klei­ner NEUPERT-Preis

2. Preis: Jana Appel­fel­ler, Vio­li­ne (Kl. Zack)

3. Preis: Romy Resatsch und Alex­an­der Bri­go­la, Gitar­re (Kl. Hayward)

Alters­grup­pe III

1. Preis: Jonas Appel­fel­ler, Vio­li­ne (Kl. Zack) – NEU­PERT-Preis 2023

2. Preis: Sina Mar­tens, Vio­li­ne (Kl. Salem)

3. Preis: Mats Lin­de­mann, Kla­vier (Kl. Dorda-Kirschner)

Ergeb­nis­se auch hier: www​.jc​-neu​pert​.de