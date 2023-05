Dank Akti­on Lucia fin­den zwei Schu­lungs­kur­se für Frau­en im Kli­ni­kum Coburg statt.

Selbst­un­ter­su­chung ist ein wich­ti­ger Bau­stein im Kampf gegen Brust­krebs. In drei­stün­di­gen Kur­sen erler­nen Frau­en jeden Alters eine spe­zi­el­le Tast­tech­nik. Ange­lei­tet wer­den sie dabei von der Mul­ti­pli­ka­to­ren Frau Wank. Anhand eines Brust­mo­dells, in das Ver­här­tun­gen und Kno­ten ein­ge­ar­bei­tet sind, üben die Frau­en tast­ba­re Befun­de zu unter­schei­den und auf­fäl­li­ge Ver­än­de­run­gen zu erkennen.

In Deutsch­land erkran­ken jähr­lich etwa 67.000 Frau­en neu an Brust­krebs, rund 19.000 ster­ben dar­an. Ten­denz stei­gend, beson­ders bei jün­ge­ren Frau­en. Je frü­her ein Kno­ten in der Brust ent­deckt wird, desto höher sind die Hei­lungs­chan­cen. Neben der ärzt­li­chen Krebs­früh­erken­nungs­un­ter­su­chung kommt der Selbst­un­ter­su­chung der Brust ent­schei­den­de Bedeu­tung zu. Vier von fünf Frau­en ent­decken Ver­än­de­run­gen an ihrer Brust selbst. Die Brust­un­ter­su­chung gehört aber immer noch zu den Din­gen, die Frau­en ger­ne ver­nach­läs­si­gen. Die­je­ni­gen, die Inter­es­se haben, wis­sen oft nicht, wie und was sie eigent­lich erfüh­len sollen.

„Dass die Metho­de nach MammaC­a­re bei uns in Coburg ange­bo­ten wird, ist unse­rem Netz­werk Akti­on Lucia zu ver­dan­ken“, so die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te der Stadt Coburg, Susan­ne Mül­ler. Sie ist Teil des Netz­wer­kes mit der Schirm­her­rin Dr. Ker­stin Fro­bel-Kraft, der Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses, dem Case­ma­nage­ment des Kli­ni­kums, den Selbst­hil­fe­grup­pen und der Sie­mens­be­triebs­kran­ken­kas­se (SBK). Die SBK hat die Koor­di­na­ti­on der Kur­se über­nom­men. „Wir wol­len die Frau­en ermu­ti­gen, Ver­trau­en in ihre eige­ne Wahr­neh­mung zu gewin­nen, und sie moti­vie­ren, ihre Brust regel­mä­ßig abzu­ta­sten“, sagt Elke Schwab von der SBK.

Das Ange­bot rich­tet sich an alle Frau­en. Die Kurs­ge­bühr beträgt 20 Euro. Die Teil­neh­me­rin­nen erhal­ten eine Beschei­ni­gung, die sie anschlie­ßend bei ihrer Kran­ken­kas­se ein­rei­chen kön­nen. Die Kur­se fin­den am 31. Mai und 25. Okto­ber im Kli­ni­kum Coburg, Ket­schen­dor­fer Str. 33, 96450 Coburg statt. Eine tele­fo­ni­sche Anmel­dung bei der SBK unter 09568/8966030 (Mo bis Do: 8 bis 17 Uhr, Fr: 8 bis 15 Uhr) ist erforderlich.