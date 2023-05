Am Sams­tag 20.05.23, 20:30 Uhr fin­det eine Ver­an­stal­tung des Kol­lek­tivs „Musen­kuss“ (musen​kuss​.org) im Kul­tur­gar­ten in der Regens­bur­ger Stra­ße in Nürn­berg statt:

Sphe­re Attacks

Ein Kon­zert mit den Nürn­ber­ge­rin­nen Caro­li­ne Hausen/​Blockflöten und Eve­li­ne Meysel/​Klavier. Eine Mischung von Live-Instru­men­ten, Live-Elek­tro­nik und Loop-Sta­ti­on. Abso­lut betö­rend – auch ver­stö­rend – ein Kon­zert unter der Ruprik: Take a seat and listen – unbe­dingt anhören!

Ein­tritt: 5 / 10 / 15 €

Ver­an­stal­tungs­ort: Im Gar­ten zwi­schen den Häu­sern in der Regens­bur­ger Str. 412/414 in 90480 Nürnberg

Reser­vie­rung unter: kulturgarten@​unfuge.​de