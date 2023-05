LICH­TEN­FELS. In der Nacht auf Sams­tag löste der Brand eines Ver­eins­heims in Lich­ten­fels einen grö­ße­ren Ein­satz der Poli­zei und der Feu­er­wehr aus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che übernommen.

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen, kurz vor 4 Uhr, bemerk­te ein Zeu­ge den Brand eines Gebäu­des in der Han­g­lei­te in Lich­ten­fels und alar­mier­te über den Not­ruf die Poli­zei und die Feu­er­wehr. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stand das Ver­eins­haus bereits in Voll­brand. Rund 70 Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren bekämpf­ten die Flam­men. Trotz des raschen Ein­grei­fens brann­te das Holz­ge­bäu­de voll­stän­dig ab. Der Sach­scha­den beläuft sich, ersten Schät­zun­gen zufol­ge, auf knapp 100.000 Euro. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Inzwi­schen hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Die Brand­ur­sa­che ist der­zeit noch unklar. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben im Zusam­men­hang mit dem Brand machen kön­nen, mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.