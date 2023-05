Ver­an­stal­tun­gen für Ange­hö­ri­ge psy­chisch erkrank­ter Men­schen Psy­chi­sche Erkran­kun­gen neh­men in unse­rer Gesell­schaft zu. Betrof­fen sind nicht nur die Erkrank­ten selber,…

Die INSEL-Begeg­nungs­stät­te in Forch­heim infor­miert ab 9. Mai 2023 bei einer Ver­an­stal­tungs­rei­he über psy­chi­sche…

Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim lädt zum Tag der offe­nen Tür in die Tages­pfle­ge Most­viel

Tag der offe­nen Tür am 19. Mai 2023 in der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Most­viel Am Frei­tag, 19. Mai 2023, lädt die Diakonie…