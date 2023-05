Die Stadt Bay­reuth sucht drin­gend Schul­weg­hel­fe­rin­nen und ‑hel­fer. Inter­es­sier­te wen­den sich bit­te an das Stra­ßen­ver­kehrs­amt. An allen Schul­ta­gen sind im Stadt­ge­biet Bay­reuth an vie­len Stel­len Schul­weg­hel­fe­rin­nen und ‑hel­fer im Ein­satz, um Kin­dern sicher über die Stra­ße zu hel­fen. Gera­de Erst­kläss­ler sind oft noch nicht in der Lage, die Gefah­ren des Stra­ßen­ver­kehrs rich­tig ein­zu­schät­zen. Sie benö­ti­gen bei der Bewäl­ti­gung des Schul­we­ges Unter­stüt­zung von Erwach­se­nen, die für sie mit­den­ken, die zum rich­ti­gen Ver­hal­ten im Stra­ßen­ver­kehr anlei­ten und die Schul­kin­der auf beson­de­re Gefah­ren­si­tua­tio­nen auf­merk­sam machen.

Die Stadt sucht daher zum nächst­mög­li­chen Zeit­punkt bezie­hungs­wei­se zum Schul­jah­res­be­ginn 2023/2024 ins­be­son­de­re für die Ein­satz­stel­len Preu­schwit­zer Straße/​Richthofenhöhe, Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße/­Hö­he Glocken­stra­ße, Königs­al­lee/Fried­rich- Ebert-Stra­ße, War­men­steina­cher Straße/​Höhe Epi­pha­ni­as­kir­che (ab 12. Sep­tem­ber 2023) und Richard-Wag­ner- Straße/​Hohenzollernring/​Taubenhaus (ab 12. Sep­tem­ber 2023) jeweils eine Schul­weg­hel­fe­rin oder einen Schul­weg­hel­fer. Die Ein­satz­zeit ist in der Regel von 7.15 bis 8 Uhr.

Auf­wands­ent­schä­di­gung

Bei den Schul­weg­dien­sten han­delt es sich um eine ehren­amt­li­che Tätig­keit, die jedoch mit einer Auf­wands­ent­schä­di­gung ver­gü­tet wird.

Infor­ma­tio­nen und Bewerbung

Inter­es­sier­te, die sich als Schul­weg­hel­fe­rin oder ‑hel­fer enga­gie­ren möch­ten, wen­den sich bit­te an das Stra­ßen­ver­kehrs­amt der Stadt Bay­reuth, Hei­ko Ell­ner-Schu­berth, Tele­fon 0921 25–1626.