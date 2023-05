Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten für Tech­Fak stär­ken Stadtverwandlung

Wie der Frei­staat Bay­ern am Frei­tag bekannt gege­ben hat, wur­de das Modul 7 des Sie­mens-Cam­pus für die Ent­wick­lung der Tech­ni­schen Fakul­tät (Tech­Fak) der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät (FAU) ange­kauft. Auf der rund 105.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Flä­chen unmit­tel­ba­rer Nähe zum heu­ti­gen Süd­ge­län­de sol­len in den näch­sten Jah­ren Tei­le der Tech­Fak ange­sie­delt wer­den. Auf den Ankaufs­flä­chen kann gut ein Drit­tel des Gesamt­be­darfs der Tech­Fak an Nutz­flä­che abge­deckt werden.

Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik begrüßt die­sen Schritt: „Es ist eine her­vor­ra­gen­de Nach­richt für den Wis­sen­schafts- und For­schungs­stand­ort, dass die Tech­Fak nun eine siche­re Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ve hat. Alle Anstren­gun­gen, kla­re Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten am Stand­ort Erlan­gen auf­zu­zei­gen, haben sich gelohnt. Der Ankauf ist ein wei­te­rer wich­ti­ger Bau­stein für die Stadt­ver­wand­lung, die mit dem Sie­mens-Cam­pus mög­lich gewor­den ist“, Erlan­gen bie­te bereits heu­te eine ein­zig­ar­ti­ge Ver­bin­dung von Leh­re, hoch­in­no­va­ti­ver For­schung und direk­ter Anwen­dung in den Unter­neh­men. „Mit den Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ven stär­ken wir unse­ren Stand­ort und einen siche­ren und zukunfts­fä­hi­gen Arbeits­markt“, so Janik weiter.

Die Stadt wird die städ­te­bau­li­che Ent­wick­lung rund um das Uni­ver­si­täts-Süd­ge­län­de wei­ter­hin unter­stüt­zen. Bereits im April haben die Stadt­rats­gre­mi­en einer Ver­ein­ba­rung mit dem Frei­staat Bay­ern zuge­stimmt, die das wei­te­re Ver­fah­ren im Bereich des Sie­mens-Cam­pus-Moduls 7 detail­liert regelt. „So soll ein städ­te­bau­li­cher Wett­be­werb durch­ge­führt wer­den, um damit auch den Stadt­rat in die wei­te­re Ent­wick­lung für ein anschlie­ßen­des Bau­leit­plan­ver­fah­ren ein­zu­be­zie­hen“, erklärt Pla­nungs- und Bau­re­fe­rent Josef Weber.

Die Ent­wick­lungs­po­ten­zia­le des Süd­ge­län­des gehen dabei weit über den Sie­mens-Cam­pus hin­aus: So wer­den angren­zend an das heu­ti­ge Süd­ge­län­de auch Flä­chen west­lich der Kurt-Schuh­ma­cher-Stra­ße zwi­schen Erwin-Rom­mel- und Staudt­stra­ße sowie öst­lich der Nürn­ber­ger Stra­ße von der Geb­bert- bis zur Kurt-Schu­ma­cher-Stra­ße ent­wickelt. Die not­wen­di­gen pla­nungs­recht­li­chen Ver­fah­ren wur­den inten­siv vor­be­rei­tet, so dass Ende Mai die früh­zei­ti­ge Bür­ger­be­tei­li­gung begin­nen kann.

Beson­ders wich­ti­ge Anlie­gen der Stadt für die wei­te­ren Pla­nun­gen sind die enge Ver­zah­nung des bestehen­den Stand­orts und der neu­en Uni­ver­si­täts­flä­chen auf dem Sie­mens-Cam­pus, eine städ­te­bau­lich und archi­tek­to­nisch anspre­chen­de Gestal­tung des Süd­ein­gangs zur Stadt Erlan­gen sowie eine weit­ge­hend auto­freie Anbin­dung des Cam­pus. Ein wesent­li­cher Aspekt ist dabei auch die Anbin­dung des Süd­ge­län­des an die Stadt-Umland­bahn, die künf­tig alle Hoch­schul­stand­or­te der FAU direkt ver­bin­den wird.

Frü­he­re Stadt­rä­tin Lanig fei­ert 70. Geburtstag

Die frü­he­re Stadt­rä­tin Ursu­la Lanig fei­ert am Sams­tag, 6. Mai, ihren 70. Geburts­tag. Glück­wün­sche erreich­ten die SPD-Poli­ti­ke­rin auch von Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik aus dem Rat­haus. 18 Jah­re, von 2002 bis 2020, enga­gier­te sich die frü­he­re Gym­na­si­al­leh­re­rin vor allem in den Berei­chen Kul­tur, Stadt­ent­wick­lung und Jugend. Aktiv war und ist sie dar­über hin­aus auch im Stadt­ver­band der Erlan­ger Kul­tur­ver­ei­ne, im gemein­nüt­zi­gen Thea­ter- und Kon­zert­ver­ein gVe sowie im Freun­des­kreis Erlan­ger Alt­stadt. Im Zen­trum ihres poli­ti­schen Wir­kens stand stets die För­de­rung der kul­tu­rel­len Ange­bo­te, Insti­tu­tio­nen und Akti­ven in Erlangen.

Zu ihren Her­zens­pro­jek­ten gehör­ten die Sanie­rung bzw. der Umbau des Fran­ken­hofs zu einem Bildungs‑, Kul­tur- und Begeg­nungs­zen­trum eben­so wie der Stadt­teil Dechs­endorf mit dem gro­ßen The­ma Sanie­rung Dechs­endor­fer Wei­her. 2008 war Lanig Ober­bür­ger­mei­ster-Kan­di­da­tin ihrer Partei.

Wirt­schafts­re­fe­rent bei Eröff­nung der „Blau­en Nacht“

Einer Ein­la­dung des Nürn­ber­ger Ober­bür­ger­mei­sters folgt für die Stadt Erlan­gen Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel am Sams­tag, 6. Mai. Am Abend wird unter dem Mot­to „Bot­schaf­ten“ die „Blaue Nacht“ eröffnet.

Beu­gel besucht Tag der offe­nen Tür im Knoblauchsland

Der Baye­ri­sche Bau­ern­ver­band ver­an­stal­tet am Sonn­tag, 7. Mai, den „Tag der offe­nen Tür im Knob­lauchs­land“. Einer Ein­la­dung dazu folgt Erlan­gens Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel. Die Ver­an­stal­tung fin­det in den Nürn­ber­ger Orts­tei­len Almos­hof, Lohe und Klein­reuth statt.

StUB: Ver­bands­aus­schuss und ‑ver­samm­lung tagen

Der Ver­bands­aus­schuss und die Ver­bands­ver­samm­lung des Zweck­ver­bands Stadt-Umland-Bahn (StUB) kom­men am Mon­tag, 8. Mai, zu ihrer näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Beginn der Aus­schuss­sit­zung ist um 8:45 Uhr in den Räu­men der StUB-Geschäfts­stel­le (Nürn­ber­ger Stra­ße 69), die Ver­bands­ver­samm­lung fin­det im Anschluss gegen 9:00 Uhr statt. The­men sind u.a. die Tras­sen­füh­rung im Bau­ge­biet 413 in Erlan­gen, die Pla­nun­gen der Hal­te­stel­le „Am Euro­pa­ka­nal“ mit P+R‑Anlage sowie der Jah­res­ab­schluss 2022.

Ziel­ge­rich­tet gie­ßen: Bäu­me wer­den mit Feuch­te­sen­so­ren ausgerüstet

Die Abtei­lung Stadt­grün ver­baut bzw. ver­gräbt der­zeit im Rah­men des „Sen­sor­pro­jekts“ 70 Feuch­te­sen­so­ren und 16 Wet­ter­sta­tio­nen. Bei einem Pres­se­ter­min am Diens­tag, 9. Mai, in der Park­an­la­ge Sie­bold-/Hof­mann­stra­ße zei­gen die Ver­ant­wort­li­chen zusam­men mit Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth die inno­va­ti­ve Metho­de, um Bäu­me ziel­ge­rich­tet und nur bei Bedarf – die Feuch­tig­keit in 10, 40 und 60 cm Tie­fe wird elek­tro­nisch gemes­sen – zu gie­ßen. Dabei wird wäh­rend des Ter­mins ein Sen­sor verbaut.

Das Pro­jekt wird in Koope­ra­ti­on mit dem städ­ti­schen Amt für Digi­ta­li­sie­rung und Infor­ma­ti­ons­tech­nik, den Erlan­ger Stadt­wer­ken und der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät durchgeführt.

Bereits 2019 hat­te die Stadt als Semi­nar­part­ner am Mad­Lab der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät teil­ge­nom­men. Die Pro­jekt­idee: Boden­feuch­te im Wur­zel­raum – wie­viel Was­ser ist vor­han­den? Im Rah­men einer Semi­nar­ar­beit von Stu­die­ren­den sind dann drei Sen­so­ren instal­liert wor­den. Im Jahr 2021 folg­te die Teil­nah­me am Wett­be­werb „kom­mu­nal­di­gi­tal“ mit der Idee „Smar­tes Sen­sor­netz zur Über­wa­chung der Was­ser­ver­füg­bar­keit von Bäu­men“. Für Mit­tel­fran­ken hat­te die Stadt Erlan­gen den 1. Preis gewon­nen, ver­bun­den mit einem För­der­be­trag von knapp 400.000 Euro. Letz­tes Jahr star­te­te das Pro­jekt, seit April wer­den Sen­so­ren ver­baut und Kli­ma­sta­tio­nen zur Nie­der­schlags­mes­sung aufgestellt.

Bau­aus­schuss befasst sich mit „Kunst am Bau“

Der Bau- und Werk­aus­schuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb des Stadt­rats kommt am Diens­tag, 9. Mai, um 16:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Im Rats­saal des Rat­hau­ses geht es um „Kunst am Bau“ für die Fried­rich-Rück­ert-Schu­le sowie das Bür­ger- und Ver­eins­haus Elters­dorf, die Sanie­rung der Lehr­kü­chen an der Her­mann-Hede­nus-Mit­tel­schu­le und ande­res mehr.

BST tagt in Berlin

Der Vor­stand des Baye­ri­schen Städ­te­tags (BST) kommt am Diens­tag und Mitt­woch, 9./10. Mai, zu einer Sit­zung in Ber­lin zusam­men. Unter ande­rem ein Gespräch mit der Staats­se­kre­tä­rin im Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­ri­um ist dabei geplant. In sei­ner Funk­ti­on als mit­tel­frän­ki­scher Bezirks­vor­sit­zen­der nimmt auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik an der Sit­zung teil.

„Host Town“-Team on Tour

Unter Feder­füh­rung des städ­ti­schen Amtes für Sport und Gesund­heits­för­de­rung star­tet das „Host Town“-Team am Sams­tag, 6. Mai, beim Erlan­ger Bene­fiz­lauf im Röthel­heim­park. Es besteht aus ehren- und haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­tern der Stadt, der Lebens­hil­fe, Kom­mu­ne Inklu­siv und ande­ren Frei­wil­li­gen. Hier wer­den nicht nur die „Host Town“-Tage gemein­sam orga­ni­siert, son­dern auch Inklu­si­on aktiv gelebt. Bereits bei der Räd­li am 1. Mai war ein Team am Start. Die­ses Mal wird das Team von Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth lau­fend unter­stützt. Natür­lich wird das Team vor Ort an einem Stand über die „Host Town“-Tage infor­mie­ren und für Fra­gen zur Ver­fü­gung ste­hen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​h​o​s​t​t​own.

Öffent­li­che Kura­to­ren­füh­rung mit Mal­te Lin-Kröger

Die Wer­ke des öster­rei­chi­schen Foto­gra­fen Simon Leh­ner (gebo­ren 1996 in Wels/​Österreich) krei­sen um die The­men Erin­ne­rung, auto­bio­gra­fi­sche Kon­struk­ti­on und men­ta­le Gesund­heit. Im Kunst­pa­lais prä­sen­tiert Leh­ner mit I love you like an image, sei­ner ersten insti­tu­tio­nel­len Ein­zel­aus­stel­lung in Deutsch­land, expe­ri­men­tel­le Foto­gra­fien, Skulp­tu­ren und Bild­ob­jek­te. Dabei ver­knüpft er mas­sen­me­dia­le Bil­der­flut und psy­chi­sches Innen­le­ben. Leh­ners Arbei­ten sug­ge­rie­ren eine kon­ti­nu­ier­li­che Bewe­gung vom foto­gra­fi­schen Relikt über 3D-Video­ar­bei­ten und vir­tu­el­le Simu­la­tio­nen hin zur kine­ti­schen Skulp­tur – und umge­kehrt. Gleich zu Beginn der Aus­stel­lungs­zeit führt am Sonn­tag, 7. Mai, um 16:00 Uhr der Kura­tor Mal­te Lin-Krö­ger durch die Räu­me und bie­tet einen ein­ma­li­gen Blick hin­ter die Kulis­sen des Kunst­pa­lais. Die Füh­rung dau­ert etwa eine Stun­de. Treff­punkt ist an der Kas­se des Kunst­pa­lais, es ist kei­ne Anmel­dung erfor­der­lich. Die Kosten betra­gen 2,00 Euro zuzüg­lich Eintritt.