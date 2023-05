Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Zwei Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Buben­reuth – Am Don­ners­tag, zwi­schen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr, wur­de auf dem Aldi- Park­platz in Buben­reuth, Bruck­wie­sen, ein schwar­zer Pkw der Mar­ke Sko­da angefahren.

Anschlie­ßend ent­fern­te sich der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich etwa auf 2000 Euro. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Baiersdorf/​Igelsdorf – Im Tat­zeit­raum vom 03.05.2023, gegen 17:50 Uhr, bis zum 04.05.2023, gegen 08:00 Uhr, wur­de in der Sied­ler­stra­ße im Bai­er­s­dor­fer Orts­teil Igels­dorf ein schwar­zer Pkw der Mar­ke Maz­da ange­fah­ren. Anschlie­ßend ent­fer­ne sich der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Es ent­stand Sach­scha­den in Form von Krat­zern am hin­te­ren lin­ken Rad­ka­sten. Der Scha­den beläuft sich auf etwa 1.500€. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Luft­not­la­ge

Her­zo­gen­au­rach. Am 03.05.23 gegen 17:30 Uhr ereig­ne­te sich am Flug­ha­fen Her­zo­gen­au­rach eine Luft­not­la­ge. Ein Leicht­flug­zeug war nach einem Rund­flug im Lan­de­an­flug auf den Air­port Her­zo­gen­au­rach, als Pro­ble­me mit dem Fahr­werk auf­tra­ten. Auf­grund eines Bedie­nungs­feh­lers am Fahr­werk wur­de das Flug­zeug mit dem Rumpf auf der Lan­de­bahn gelan­det. Durch die Lan­dung wur­den weder die Pas­sa­gie­re noch der Pilot ver­letzt. Es ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den am Flug­zeug, sowie der Lan­de­bahn. Das Flug­zeug wur­de durch die Staats­an­walt­schaft Nürn­berg in Ver­wah­rung genommen.