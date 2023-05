Das 14. OFFE­NE ATE­LIER im Land­kreis Forch­heim fin­det am 13. und 14. Mai 2023 statt. Die­ses Jahr neh­men 22 Künst­le­rin­nen und Künst­ler teil – sie öff­nen ihre Werk­stät­ten für die Öffent­lich­keit und gewäh­ren einen Blick hin­ter die Kulis­sen der Bil­den­den Kunst im Land­kreis Forch­heim. Es gibt im Land­kreis Forch­heim eine äußerst rege und akti­ve Kunst­sze­ne und eine Men­ge Ate­liers, die oft im Ver­bor­ge­nen agie­ren. Land­rat Dr. Her­mann Ulm: „Das Anlie­gen des Offe­nen Ate­liers im Land­kreis Forch­heim ist, die­se ver­bor­ge­nen Ate­liers und die Wer­ke der Kunst­schaf­fen­dem einem grö­ße­ren Publi­kum bekannt und zugäng­lich zu machen.“

So haben sich die Ate­lier­ta­ge im Land­kreis Forch­heim in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu einer äußerst erfolg­rei­chen und regel­mä­ßi­gen Insti­tu­ti­on in der

Kunst­sze­ne im Land­kreis Forch­heim ent­wickelt. Vie­le Künst­ler und Künst­le­rin­nen stel­len nicht nur ihre eige­nen Wer­ke aus, son­dern eröff­nen auch befreun­de­ten Gast­künst­lern und ‑künst­le­rin­nen eine Prä­sen­ta­ti­ons­mög­lich­keit ihrer Wer­ke. Das Pro­jekt­wo­chen­en­de ver­steht sich als Platt­form, auf der sich eta­blier­te Künst­ler einer rei­ten Öffent­lich­keit vor­stel­len kön­nen. Das kunst­in­ter­es­sier­te Publi­kum hat die Mög­lich­keit, Künst­le­rin­nen und Künst­ler in ihrem eige­nen unmit­tel­ba­ren Umfeld ken­nen­zu­ler­nen und sich von Mensch zu Mensch über die Viel­falt der hei­mi­schen Kunst­sze­ne zu infor­mie­ren. Land­rat Dr. Ulm betont: „Ob die ehe­ma­li­ge Fabrik­hal­le, das Frei­luft­ate­lier, die Gar­ten­an­la­ge, das Werk­statt­ate­lier, der ange­mie­te­te Aus­stel­lungs­raum oder das Wohn­haus – jeder Kunst­schaf­fen­de arbei­tet in einer ganz indi­vi­du­el­len Umge­bung. Sie als Besu­che­rin oder Besu­cher haben die Gele­gen­heit, beim OFFE­NEN ATE­LIER den Künst­lern über die Schul­ter zu schau­en und Kunst dort zu erle­ben, wo sie entsteht.“

Ein brei­tes Spek­trum an Kunst­prä­sen­ta­tio­nen aus den ver­schie­den­sten Berei­chen der bil­den­den Kunst wird anläss­lich des Pro­jekt­wo­chen­en­des „OFFE­NES ATE­LIER – Bil­den­de Kunst im Land­kreis Forch­heim“ am Pro­jekt­wo­chen­en­de 13. und 14. Mai zu sehen sein.

Der Ate­lier­füh­rer zum Akti­ons­wo­chen­en­de liegt im Land­rats­amt Forch­heim und der Außen­stel­le Eber­mann­stadt, Spar­kas­sen-Filia­len, in sozia­len Ein­rich­tun­gen, Städ­ten, Gemein­den und Tou­rist­infor­ma­tio­nen im Land­kreis Forch­heim aus. Des Wei­te­ren sind die Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt auch online im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des Land­krei­ses Forch­heim unter www​.forch​hei​mer​-kul​tur​ser​vice​.de abruf­bar. Hier kann auch die Pro­jekt­bro­schü­re her­un­ter­ge­la­den wer­den. Die Pro­jekt­orga­ni­sa­ti­on liegt in den Hän­den des Kul­tur­am­tes des Land­krei­ses Forchheim.

Hin­weis: Der Künst­ler Wolf­gang Schmidt Herolds­bach kann – trotz Ver­öf­fent­li­chung im Ate­lier­füh­rer – kurz­fri­stig nicht am Offe­nen Ate­lier teilnehmen.

Teil­neh­men­de Ate­liers 2023