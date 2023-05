Ein­wei­hung des „Wil­ly-Aron-Saals“ in den Schu­lungs­räu­men für Rechts­re­fe­ren­da­rin­nen und Rechts­re­fe­ren­da­re zum 90. Todes­tag von Wil­ly Aron

Anläss­lich des 90. Todes­tags des im Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Dach­au an den Fol­gen schwe­rer kör­per­li­cher Miss­hand­lun­gen ver­stor­be­nen Wil­ly Aron erin­ner­te das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg im Rah­men einer Gedenk­ver­an­stal­tung an den Bam­ber­ger Gerichtsreferendar.

„Die Erin­ne­rung an Wil­ly Aron, der sich als jun­ger, beim Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg beschäf­tig­ter Gerichts­re­fe­ren­dar gegen die men­schen­ver­ach­ten­de Ideo­lo­gie des Natio­nal­so­zia­lis­mus stell­te, ist dem gesam­ten Ober­lan­des­ge­richt als sei­ner ehe­ma­li­gen Dienst­be­hör­de ein beson­de­res Anlie­gen“, so der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt bei sei­ner Begrü­ßungs­an­spra­che. Wil­ly Aron habe sich trotz sei­nes jugend­li­chen Alters früh­zei­tig gegen den Natio­nal­so­zia­lis­mus gestellt und wur­de bereits im Mai 1933 von den Macht­ha­bern ermor­det. Auch in der aktu­el­len Zeit sei­en Demo­kra­tie und Rechts­staat welt­weit nicht selbst­ver­ständ­lich und müs­sen gegen Anfein­dun­gen ver­tei­digt wer­den. Wil­ly Aron sei auf­grund sei­nes Enga­ge­ments und sei­nes beherz­ten Ein­tre­tens für Demo­kra­tie und Rechts­staat zugleich Vor­bild und Mah­nen­der. „Dem Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg ist es ein beson­de­res Bedürf­nis, durch die Benen­nung des größ­ten Schu­lungs­raums den Rechts­re­fe­ren­da­rin­nen und Rechts­re­fe­ren­da­ren die Per­son von Wil­ly Aron und sei­ne Lebens­lei­stung nahe zu brin­gen sowie zur Bewah­rung von Men­schen­wür­de und Rechts­staat­lich­keit auf­zu­for­dern“, erläu­ter­te Prä­si­dent Schmitt die Benen­nung des größ­ten Schu­lungs­raums nach Wil­ly Aron.

Die Vor­sit­zen­de der Wil­ly-Aron-Gesell­schaft Bam­berg Mecht­hil­dis Bocksch gra­tu­lier­te und dank­te dem Ober­lan­des­ge­richt für die Benen­nung des Schu­lungs­saals nach Wil­ly Aron. „Durch die Benen­nung des Wil­ly-Aron-Saals wird ein neu­es Kapi­tel in der Erin­ne­rungs­ge­schich­te in Bam­berg auf­ge­schla­gen“, so Mecht­hil­dis Bocksch. In der heu­ti­gen Zeit sei ein auf­rich­ti­ges und in die Tie­fe gehen­des Erin­nern zwin­gend not­wen­dig. Der Natio­nal­so­zia­lis­mus woll­te mensch­li­che Bin­dun­gen zer­stö­ren. Der Lehr­saal sei als Ort des gemein­sa­men Dia­logs nach Wil­ly Aron benannt wor­den zur Gestal­tung eines Lebens in Demo­kra­tie und Rechtsstaat.

Den Fest­vor­trag hielt Archiv­ober­rat a. D. Dr. Rein­hard Weber, der sich als Autor des bekann­ten Werks „Das Schick­sal der jüdi­schen Rechts­an­wäl­te in Bay­ern nach 1933“ einen Namen gemacht hat. Dr. Weber schil­der­te zunächst die Schul­lauf­bahn von Wil­ly Aron und den Zustand der dama­li­gen Gym­na­si­en, die von einer patri­ar­cha­li­schen System­si­che­rung geprägt waren. Die Gesell­schaft sei zudem nach dem Ersten Welt­krieg von einem stark stei­gen­den Anti­se­mi­tis­mus gekenn­zeich­net gewe­sen. Wil­ly Aron, der in Erlan­gen, Mün­chen und Würz­burg Rechts­wis­sen­schaf­ten stu­dier­te, sei auf­grund sei­nes poli­ti­schen Enga­ge­ments früh­zei­tig „ganz oben auf der schwar­zen Liste der Natio­nal­so­zia­li­sten“ gestan­den. Daher sei er am 01.04.1933 aus dem Refe­ren­dar­dienst­ver­hält­nis ent­las­sen und im Mai 1933 getö­tet worden.

Im Rah­men der Gedenk­ver­an­stal­tung ent­hüll­te der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt gemein­sam mit Mecht­hil­dis Bocksch, Dr. Rein­hard Weber, dem Bezirks­hei­mat­pfle­ger von Ober­fran­ken Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold, Rab­bi­ne­rin Dr. Ant­je Yael Deu­sel und der Vize­prä­si­den­tin der Rechts­an­walts­kam­mer Eli­sa­beth Geheeb das Tür­schild des „Wil­ly-Aron-Saals“.

Beson­ders erfreut zeig­te sich der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts über die Anwe­sen­heit zahl­rei­cher Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Kir­chen, der Justiz­be­hör­den, der Anwalt­schaft sowie von über 30 Rechts­re­fe­ren­da­rin­nen und Rechts­re­fe­ren­da­ren bei der Gedenk­ver­an­stal­tung. Mit ihrer Teil­nah­me an dem Geden­ken an Wil­ly Aron hät­ten alle Gäste ein blei­ben­des Zei­chen gesetzt.