Um künf­tig War­te­zei­ten in der Füh­rer­schein­stel­le zu ver­mei­den, kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher ab dem 01. Juni 2023 vor­ab online einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Mög­lich macht das ein digi­ta­les Tool, in dem man sich sei­nen Wunsch­ter­min vor­ab ein­fach aus­sucht und anschlie­ßend per Mail bestä­tigt bekommt. Die­se Bestä­ti­gungs­mail hat nicht nur den Vor­teil, dass der Ter­min nicht in Ver­ges­sen­heit gera­ten kann, son­dern, dass sie bei­spiels­wei­se im Krank­heits­fall auch eine Stor­nie­rung oder Umbu­chung des Ter­mins unkom­pli­ziert mög­lich macht. Natür­lich kann ein Ter­min auch tele­fo­nisch ver­ein­bart werden.

Zu beach­ten ist, dass bei Füh­r­er­scheinum­tausch die Ter­min­ver­ein­ba­rung zwin­gend erfor­der­lich ist. Ohne Ter­min ist vor Ort kei­ne Bear­bei­tung möglich!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Umtausch fin­den sich hier: www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​u​m​t​a​u​s​c​h​-​e​u​-​k​a​r​t​e​n​f​u​e​h​r​e​r​s​c​h​ein). In aku­ten Fäl­len (Ver­lust, Dieb­stahl, Namens­än­de­rung, Ver­län­ge­rung Lkw etc.) ist wei­ter­hin eine per­sön­li­che Vor­spra­che ohne Ter­min mög­lich. Zu fin­den ist das Buchungs­tool unter: www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​f​a​h​r​e​r​l​a​u​b​n​i​s​r​e​cht. Um den Ser­vice in der Füh­rer­schein­stel­le wei­ter zu ver­bes­sern kann dort ab sofort auch per EC-Kar­te bezahlt werden.

Einen Fort­schritt im Hin­blick auf die Digi­ta­li­sie­rung wur­de auch im Bereich Bau­en gemacht. Der Digi­ta­le Bau­an­trag kann bereits seit dem 01.03.2023 genutzt wer­den. Seit­dem kön­nen beim Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, zusätz­lich zur papier­ge­bun­de­nen Antrag­stel­lung, Anträ­ge auch papier­los ein­ge­reicht werden.

Durch die Auf­nah­me des Land­rats­am­tes in die Digi­ta­le Bau­an­trags­ver­ord­nung ist es nun mög­lich, durch eine Authen­ti­fi­zie­rung der ein­rei­chen­den Per­son mit­tels Bay­ern­ID Anträ­ge zu stel­len und Unter­la­gen hoch­zu­la­den. Ins­be­son­de­re bei den vor­zu­le­gen­den Bau­zeich­nun­gen wird auf jeg­li­che Unter­schrift ver­zich­tet. Dadurch wird ermög­licht, dass der Ent­wurfs­ver­fas­ser die Bau­zeich­nun­gen unmit­tel­bar als PDF-Datei spei­chert und die­se ohne Medi­en­bruch im Online-Assi­sten­ten hoch­la­den kann.

Wich­tig zu wis­sen: Im Zuge des Digi­ta­len Bau­an­trags hat sich aller­dings die Vor­ge­hens­wei­se etwas ver­än­dert. Ein­rei­chen­de stel­len über den Digi­ta­len Bau­an­trag ihren Antrag nicht mehr wie frü­her bei der zustän­di­gen Kom­mu­ne, son­dern beim Land­rats­amt direkt, wel­ches dann alles Wei­te­re in die Wege leitet.

Wie die Ein­rei­chung funk­tio­niert, wel­che Anträ­ge digi­tal gestellt wer­den und Ant­wor­ten auf häu­fig gestell­te Fra­gen fin­den Inter­es­sier­te unter: www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​d​i​g​i​t​a​l​e​r​-​b​a​u​a​n​t​rag