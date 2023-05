Das Kon­zert fin­det am SONN­TAG, den 21. Mai um 17.00 Uhr Drei­ei­nig­keits­kir­che Grä­fen­berg statt.

Das krea­ti­ve Duo „Wul­li und Son­ja“ schreibt Songs über das Leben, die Lie­be und den ganz nor­ma­len Wahn­sinn, mal zum Lachen, mal zum Schmun­zeln und manch­mal ist auch ein Trä­nen­kul­le­rer dabei. Sie spie­len vir­tu­os auf Aku­stik­gi­tar­ren, Uku­le­le, und Din­gen die klingen.

Erle­ben Sie eine unter­halt­sa­me Show mit selbst ver­fass­ten Songs, mit Hits, die man so noch nicht gehört hat und Geschich­ten, gar­niert mit unge­woll­ter Stand-Up-Come­dy und jeder Men­ge Gän­se­haut­mo­men­ten. Und wenn Sie am Ende gebannt in der Kir­chen­bank sit­zen und am lieb­sten blei­ben möch­ten, dann waren Sie bei Wul­li & Son­ja. Versprochen!“

Ein­tritt:

Vor­ver­kauf Euro 12 (über das Deka­nats­bü­ro in Grä­fen­berg, Tel. 09192/285)

Abend­kas­se Euro 15