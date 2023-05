Die The­men der Sendung:

Lebens­lan­ges Ler­nen: Stu­die­ren im Alter (Erlan­gen, Nürnberg/​Mittelfranken)

Die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg bie­tet seit dem Som­mer­se­me­ster 2022 eine spe­zi­el­le Vor­le­sungs­rei­he für älte­re Stu­die­ren­de an. Das neue Pro­gramm heißt „FAU Sci­en­tia“ und rich­tet sich an Rent­ne­rin­nen und Rent­ner sowie an Berufs­tä­ti­ge. Schon vor­her waren Gast­stu­die­ren­de zuge­las­sen – nun wur­de das Pro­gramm neu aus­ge­rich­tet und bes­ser auf die älte­re Ziel­grup­pe zuge­schnit­ten. Der­zeit besu­chen 156 Gast­stu­die­ren­de die Hoch­schu­le, im Schnitt sind sie 65,7 Jah­re alt.

Leben­di­ge Nach­bar­schaft: neue Wohn­ideen für Senio­ren (Bayreuth/​Oberfranken)

Lie­ber gemein­sam als ein­sam – nach die­sem Mot­to zie­hen zwei Ehe­paa­re und neun Sin­gles als Mie­ter in ein neu­es bar­rie­re­frei­es Haus in Bay­reuth. „LeNa“ nen­nen sie ihr Pro­jekt, es steht für „Leben­di­ge Nach­bar­schaft“. Sie ver­kau­fen ihre Häu­ser, geben schö­ne Miet­woh­nun­gen auf, um gemein­sam unter einem Dach zu leben und um sich einen Schre­ber­gar­ten zu tei­len. Jede und jeder hat wei­ter­hin sei­ne eige­ne Miet­woh­nung, aber eine Woh­nung steht zur frei­en gemein­schaft­li­chen Verfügung.

Mit Voll­dampf ins Muse­um: das Röhn-Züg­le aus Fla­dun­gen (Fladungen/​Unterfranken)

Nach der Win­ter­pau­se star­tet das Rhön-Züg­le aus dem unter­frän­ki­schen Fla­dun­gen in die Sai­son. Bei einer Fahrt mit der Muse­ums­bahn wird die Ver­gan­gen­heit leben­dig. Mit ihren histo­ri­schen Wag­gons, den soge­nann­ten Don­ner­büch­sen, ver­keh­ren an aus­ge­wähl­ten Fahr­ta­gen Dampf- und Die­sel­loks zwi­schen den Bahn­hö­fen Fla­dun­gen und Mell­rich­stadt. Die 18 Kilo­me­ter lan­ge Strecke führt durch das male­ri­sche Streu­tal. Die Rhön-Züg­le-Fahrt lässt sich gut mit einem Besuch des Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­ums Fla­dun­gen verbinden.

Hier steht die Zeit still: das Land­le­ben vor 100 Jah­ren (Kleinlosnitz/​Oberfranken)

Das Bau­ern­hof­mu­se­um in Klein­los­nitz wird 40 Jah­re alt. Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen für das Fest am 14. Mai. Der Die­tel­hof ist die Keim­zel­le im Muse­um. Hier kön­nen Gäste in das Land­le­ben vor 100 Jah­ren eintauchen.

Por­zel­lan als Lei­den­schaft: die Fach­frau fürs wei­ße Gold (Selb, Hohen­berg an der Eger/​Oberfranken)

Por­zel­lan hat jeder in irgend­ei­ner Form zuhau­se. Meist als Geschirr, als Vase oder als Zier­ob­jekt für den Wohn­zim­mer­schrank. Eine, die sich mit dem so genann­ten wei­ßen Gold aus­kennt wie kei­ne zwei­te ist Petra Wer­ner aus Markt­red­witz. Seit über 30 Jah­ren ist sie die Haupt­ku­ra­to­rin des Por­zel­la­ni­kons, einem staat­li­chen Muse­um für Por­zel­lan mit Sitz in Selb und Hohen­berg an der Eger. Sie kennt jedes der mehr als 250.000 Objek­te, die in der Aus­stel­lung und den Depots des Muse­ums ste­hen und gibt ihr Wis­sen bei den belieb­ten Exper­ti­sen­ta­gen im Deut­schen Por­zel­lan­mu­se­um in Hohen­berg an der Eger auch weiter.

Eine Welt aus Wachs: die Kunst von Inge Gut­brod (Fürth/​Mittelfranken)

Inge Gut­brod schafft eine Welt aus Wachs. Die stu­dier­te Male­rin hat vor 26 Jah­ren ange­fan­gen, Kunst­ob­jek­te aus geschmol­ze­nem Par­af­fin zu schaf­fen. Sie spielt mit der Trans­lu­zenz des Mate­ri­als: Ähn­lich wie mensch­li­che Haut oder Blät­ter an den Bäu­men lässt Wachs Licht teil­wei­se durch, ist aber nicht trans­pa­rent. Wenn man die Künst­le­rin fragt, wel­ches Gefühl ihre Arbeit im besten Fall bei Samm­lern oder Aus­stel­lungs­be­su­chern her­vor­ru­fen soll, dann muss sie nicht lan­ge über­le­gen: Ihre Leucht­ob­jek­te sol­len den Men­schen ein Lächeln auf die Lip­pen zau­bern, sagt sie, das Herz möge ihnen aufgehen.

BR Fern­se­hen – Frankenschau

Sonn­tag, 7. Mai 2023, 17.45 Uhr

Mode­ra­ti­on: Rüdi­ger Baumann

Redak­ti­on: Tho­mas Rex

ARD Media­thek: Nach Sen­dung 12 Monate