Bamberg/​Coburg: „15. Mai 2023“ – Tag der Kinderbetreuung

Tag der Kin­der­be­treu­ung – Ein bis zu 100% Gut­schein für Sie!?

Am 15. Mai 2023 fin­det der Tag der Kin­der­be­treu­ung statt. Er soll die Auf­merk­sam­keit auf die Lei­stun­gen und die Arbeits­be­din­gun­gen der Kin­der­be­treu­er len­ken, die sich Tag für Tag zum Woh­le unse­rer Kin­der enga­gie­ren und damit einen wich­ti­gen Bei­trag für die Zukunft Deutsch­lands lei­sten. Denn laut einer Ber­tels­mann-Stu­die fehl­ten im letz­ten Jahr bun­des­weit rund 98.600 Erzie­her. In den knapp 60.000 Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen in Deutsch­land kön­nen laut dem Insti­tut der deut­schen Wirt­schaft Köln (IW Köln) fast 74 Pro­zent der Stel­len nicht besetzt werden.

Am 15. Mai 2023 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr fin­det eine Sky­pe Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung des Arbeit­ge­ber­ser­vice der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg zu dem The­ma über Unter­stüt­zungs- bzw. För­der­mög­lich­kei­ten und wie Betrie­be geeig­ne­tes Per­so­nal bekom­men statt.

Um Fach­kräf­te zu gewin­nen, unter­stützt die Arbeits­agen­tur finan­zi­ell die Aus- und Wei­ter­bil­dung von Quer­ein­stei­gern. Zudem bie­tet das neue Qua­li­fi­zie­rungs­chan­cen­ge­setz Beschäf­tig­ten eine Fül­le an Mög­lich­kei­ten, Ihre Mit­ar­bei­ter zu qua­li­fi­zie­ren oder zur Fach­kraft aus­bil­den zu las­sen. Wir kön­nen Lehr­gangs­ko­sten sowie die Zuschüs­se zum Lohn in eini­gen Fäl­len sogar bis zu 100 % übernehmen.

Anmel­dun­gen bit­te an Bamberg-​Coburg.​Arbeitgeber@​arbeitsagentur.​de

Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Veranstaltung.