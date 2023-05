Im Zuge von Instand­set­zungs­maß­nah­men auf der Haupt­fahr­bahn der A73 in Fahrt­rich­tung Suhl sind meh­re­re Sper­run­gen der Anschluss­stel­le Mem­mels­dorf erfor­der­lich. Die nächt­li­chen Sper­run­gen erfol­gen von Mon­tag, den 8. Mai 2023 um 19 Uhr bis Frei­tag, den 12. Mai 2023 um ca. 6 Uhr. Die Anschluss­stel­le Mem­mels­dorf ist tags­über von ca. 6 Uhr bis 19 Uhr in allen Fahr­be­zie­hun­gen für den Ver­kehrs­teil­neh­mer nutzbar.

Auf­grund vor­han­de­ner Schä­den am Asphalt­ober­bau erfolgt eine teil­wei­se Instand­set­zung der Haupt­fahr­bahn der A73 in Fahrt­rich­tung Suhl im Bereich der Anschluss­stel­le Mem­mels­dorf. Die Sper­rung betrifft die Ein- und Aus­fahrt an der Anschluss­stel­le Mem­mels­dorf in Fahrt­rich­tung Suhl in den Näch­ten von Mon­tag, 8. Mai auf Diens­tag, 9. Mai und Diens­tag, 9. Mai auf Mitt­woch, 10. Mai 2023.

In den Näch­ten von Mitt­woch, 10. Mai auf Don­ners­tag, 11. Mai und Don­ners­tag, 11. Mai auf Frei­tag, 12. Mai 2023 ist ledig­lich die Ein­fahrt auf die A73 Rich­tung Suhl gesperrt.

Um die Ver­kehrs­teil­neh­mer mög­lichst wenig zu beein­träch­ti­gen, wur­de die Bau­fir­ma beauf­tragt, die Bau­ar­bei­ten in den Näch­ten durchzuführen.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf benach­bar­te Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen und die aus­ge­schil­der­ten Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beachten.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.