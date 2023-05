Gefie­der­te Unter­mie­ter: Wie geht man mit Gebäu­de­brü­tern um?

Eini­ge Vogel­ar­ten, wie bei­spiels­wei­se unse­re Schwal­ben, der Haus­sper­ling oder auch der Mau­er­seg­ler zäh­len zu den so genann­ten Gebäu­de­brü­tern. Ihre Nist- und Brut­plät­ze befin­den sich an und in Gebäu­den, sodass sie auf die Akzep­tanz der mensch­li­chen Bewoh­ner und Eigen­tü­mer ange­wie­sen sind. Auf­grund moder­ner Bau­sti­le oder Bau­sa­nie­run­gen zur Ener­gie­ein­spa­rung fällt es den tie­ri­schen Unter­mie­tern immer schwe­rer, geeig­ne­te Nist­plät­ze zu finden.

Seit 2008 setzt sich die Gebäu­de­brü­ter­be­auf­trag­te der Stadt Erlan­gen und LBV-Akti­ve Eve­li­ne Schmidt für den Arten­schutz an Gebäu­den in Erlan­gen und Umge­bung ein. Ins­be­son­de­re der Mau­er­seg­ler steht im Fokus ihrer Arbeit.

Beglei­ten Sie Eve­li­ne Schmidt am 11. Mai um 19 Uhr auf eine Zeit­rei­se durch 14 Jah­re Gebäu­de­brü­ter­schutz in Erlan­gen mit all sei­nen Her­aus­for­de­run­gen, Erfol­gen und Chan­cen, die sich aus die­sem lang­jäh­ri­gen Pro­jekt erge­ben haben. Die Exper­tin erzählt von der Pra­xis rund um den Gebäu­de­brü­ter­schutz, vom Umgang mit den Haus­be­sit­zern und von der Zusam­men­ar­beit mit dem Umweltamt.

Der kosten­lo­se Abend­vor­trag fin­det in der LBV-Geschäfts­stel­le an der Zie­ge­lei 4b in Dörf­les-Esbach statt. Eine kur­ze Anmel­dung ist erfor­der­lich unter team.​coburg@​lbv.​de.

Wer nicht nach Dörf­les-Esbach kom­men kann, der kann sich unter dem Zugangs­link https://​t1p​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​o​n​l​ine digi­tal mit ein­schal­ten. Der LBV Coburg freut sich über rege Teilnahme!