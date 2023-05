Neu­eröff­nung am 17.05.2023 um 9:30 Uhr

Im Mai 2023 lädt das Off-Pri­ce-Unter­neh­men erst­mals alle Schatzsucher*innen und Schnäppchenjäger*innen zum Stö­bern in den neu­en Store in Bay­reuth ein.

In Bay­reuth bie­tet TK Maxx bald genau das, was die Her­zen der Shop­ping­fans höher­schla­gen lässt: Täg­lich neue Styl­es von Top Mar­ken und Desi­gner Labels auf rund 1.740 qm Ver­kaufs­flä­che ver­teilt auf zwei Eta­gen – und das bis zu 60 Pro­zent gün­sti­ger*! Die Eröff­nung des neu­en Stores fin­det am 17. Mai 2023 statt. Bis zu 45 Mitarbeiter*innen wer­den in der neu­en TK Maxx Filia­le einen Arbeits­platz fin­den Das Off-Pri­ce-Unter­neh­men setzt sei­ne Expan­si­on in Deutsch­land damit fort und bringt das Schatz­su­che-Erleb­nis nun auch end­lich nach Bayreuth.

Shop­pen mal anders: TK Maxx[en]

Das Kon­zept hin­ter TK Maxx heißt Off-Pri­ce und bedeu­tet, dem Kun­den das best­mög­li­che Preis-Lei­stungs-Ver­hält­nis zu bie­ten. Jeden Tag kön­nen Top Mar­ken und Desi­gner Labels für Damen, Her­ren und Kin­der eben­so wie Wohn-Acces­soires bis zu 60 Pro­zent gün­sti­ger* geshop­pt wer­den. Bei gro­ßen Mar­ken zu unglaub­li­chen Prei­sen ist der Über­ra­schungs­ef­fekt beim Shop­pen vor­pro­gram­miert. Wie man TK Maxx[t]? Am besten die Shop­ping­li­ste zu Hau­se las­sen und die gro­ße Mar­ken­viel­falt ent­decken. Alles ist nach Pro­dukt­ka­te­go­rie und Grö­ße sor­tiert, was viel Zeit spart. Für wen TK Maxx neu ist, der star­tet in Abtei­lun­gen wie Home oder Taschen. Es lohnt sich, regel­mä­ßig vor­bei­zu­schau­en, denn es gibt mehr­mals wöchent­lich neue Lie­fe­run­gen und somit jeden Tag etwas Neu­es zu ent­decken. Desi­gner-Schatz gefun­den? Hin­ein in den Shop­ping­korb, denn bei TK Maxx gibt es kei­ne Lager. Es gilt: Was weg ist, ist weg!

* Bezo­gen auf den UVP.

Ab dem 17.05.2023 in Bayreuth:

TK Maxx Rot­main-Cen­ter Bayreuth

Hohen­zol­lern­ring 58 95444 Bayreuth

Öff­nungs­zei­ten: Mo. – Sa. 9:30 – 19:00 Uhr

Über TK Maxx

TJX Euro­pe gehört zu The TJX Com­pa­nies, Inc. und ist der füh­ren­de Off-Pri­ce-Ein­zel­händ­ler in den USA und welt­weit. TJX Euro­pe betreibt in Euro­pa die Ein­zel­han­dels­mar­ken TK Maxx und Home­sen­se. TK Maxx ist seit Okto­ber 2007 in Deutsch­land ver­tre­ten und eröff­ne­te 1994 die erste Filia­le in Groß­bri­tan­ni­en. TJX Euro­pe ist in Deutsch­land, Groß­bri­tan­ni­en, Irland, Polen, Öster­reich und in den Nie­der­lan­den mit TK Maxx Filia­len ver­tre­ten. In Deutsch­land ver­fügt TK Maxx der­zeit über 169 Stores. Zu TJX Euro­pe gehö­ren ins­ge­samt mehr als 700 Stores in ganz Euro­pa, dar­un­ter meh­re­re Home­Sen­se Filia­len in Groß­bri­tan­ni­en und Irland.