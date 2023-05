Wie jeden Früh­ling star­te­te am 01. Mai die neue Sai­son des „3FMobils“. Dabei han­delt es sich um das attrak­ti­ve Netz der Fahr­rad- und Frei­zeit­bus­se, die das Fich­tel­ge­bir­ge, die Frän­ki­sche Schweiz und den Fran­ken­wald erschlie­ßen. Beson­ders ist, dass die Lini­en inein­an­der ver­wo­ben und mit­ein­an­der ver­knüpft sind.

Damit sind Fahr­ten vom Fich­tel­ge­bir­ge bis ins Thü­rin­ger Schie­fer­ge­bir­ge, ins Vogt­land, nach Aš oder in die Frän­ki­schen Schweiz mög­lich. Das Netz erstreckt sich dabei über alle Land­krei­se des öst­li­chen Ober­fran­kens, den Saa­le-Orla-Kreis in Thü­rin­gen, dem Vogt­land­kreis in Sach­sen sowie einen klei­nen Teil des Kar­l­o­var­s­ký kraj.

Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge ist Teil der fol­gen­den Linien:

Seen- und Fich­tel­ge­birgs­li­nie (Bad Steben – Hof – Weißenstadt)

Por­zel­lan­li­nie (Selb – Wun­sie­del – Fichtelberg)

Main-Eger-Linie (Markt­red­witz – Wei­ßen­stadt – Bischofs­grün – Kulmbach)

Ther­men­li­nie (Gefrees – Wei­ßen­stadt – Selb – Aš – Adorf)

Umstei­ge­mög­lich­kei­ten zwi­schen den ein­zel­nen Lini­en erge­ben sich an den Kno­ten­punk­ten Wei­ßen­stadt, Wun­sie­del, Fich­tel­berg, Kulm­bach und Bad Steben.

Um sich sei­nen Platz zuver­läs­sig zu sichern, wird vor Fahrt­an­tritt um eine Regi­strie­rung des Fahrt­wunschs beim Reser­vie­rungs- und Buchungs­por­tal gebe­ten, bei dem Nut­ze­rin­nen und Nut­zer ihren Fahrt­wunsch bequem digi­tal vor dem Fahrt­an­tritt buchen kön­nen: https://​www​.fich​tel​ge​bir​ge​.bay​ern/​n​a​t​u​r​/​r​a​d​f​a​h​r​e​n​/​r​a​d​b​u​s​-​f​i​c​h​t​e​l​g​e​b​i​rge.

Die Sai­son wird bis zum 01.11.2023 dau­ern; der Bus fährt wie gewohnt an Wochen­en­den sowie Fei­er­ta­gen und kann ger­ne auch ohne Fahr­rad­mit­nah­me als Ergän­zung zum übli­chen Nah­ver­kehrs­an­ge­bot genutzt werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Tari­fen und Lini­en­fahr­plä­nen fin­den Inter­es­sier­te unter http://​fran​ken​wald​-mobil​.de/ oder auf der Home­page des Land­krei­ses unter https://​frei​raum​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​3​f​m​o​b​il/