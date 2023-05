Die von Mark­graf Fried­rich um 1755 erbau­te Kir­che wur­de im Zuge der pari­tä­ti­schen Kon­fes­si­ons­po­li­tik Bay­erns im Jahr 1813 Pfarr­kir­che für die damals um die 1.200 Bay­reu­ther Katho­li­ken. Im Gegen­zug erhiel­ten damals die Bam­ber­ger Evan­ge­li­schen die dor­ti­ge Stephanskirche.

In ihrem Gruß­wort zur Ent­hül­lung der Tafel sag­te die Regio­nal­bi­schö­fin: „Wir Evan­ge­li­schen freu­en uns, dass es die­se eine katho­li­sche Mark­gra­fen­kir­che unter 100 evan­ge­li­schen gibt. Sie ist „kein ver­lo­re­nes Schaf“, son­dern durch sie sind wir bei der Erschlie­ßung der Mark­gra­fen­kir­chen öku­me­nisch unter­wegs. Zudem ist die Schloss­kir­che eine der geschicht­lich bedeut­sam­sten Mark­gra­fen­kir­chen. Denn zum einen befin­det sich in ihr die Grab­le­ge der berühm­te­sten Mark­gra­fen – des Mark­gra­fen­ehe­paa­res Wil­hel­mi­ne und Fried­rich. Zum ande­ren besteht nun durch den Bau des neu­en Muse­ums am mark­gräf­li­chen Opern­haus ein beein­drucken­des Ensem­ble von Kul­tur, Bil­dung und Religion.“

Alle Infor­ma­ti­ons­ta­feln ste­hen in unmit­tel­ba­rer Nähe zur Kir­che und ver­mit­teln zum einen Wis­sen über die Beson­der­hei­ten die­ser Mark­gra­fen­kir­che. Zum ande­ren ver­wei­sen sie auf die evan­ge­li­schen Mark­gra­fen­kir­chen in der Regi­on. Die nächst­ge­le­ge­ne ist die Stadt­kir­che als Mut­ter der Mark­gra­fen­kir­chen mit der gro­ßen zu besich­ti­gen­den Grab­le­ge unter dem Chorraum.

Zum Hin­ter­grund: Im Jahr 2017 grün­de­te Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner mit Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz und vie­len ande­ren den Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen e.V., um die Mark­gra­fen­kir­chen zu erschlie­ßen. Bei­de ste­hen dem Ver­eins­rat vor. Im Rah­men eines durch den Ver­ein getra­ge­nen gro­ßen LEA­DER-Pro­jek­tes wur­den 59 ober­frän­ki­sche Mark­gra­fen­kir­chen durch eine Viel­zahl von Maß­nah­men geför­dert, u.a. die Erstel­lung indi­vi­du­el­ler Infotafeln.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.mark​gra​fen​kir​chen​.de