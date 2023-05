Der TSV Staf­fel­stein hat­te am letz­ten Spiel­tag der Bezirks­li­ga Sai­son das Team vom dritt­plat­zier­ten BSC SaaS Bay­reuth zu Gast. Für Staf­fel­stein war der Aus­gang irrele­vant, da man den 6. Tabel­len­platz bereits sicher hatte.

Im ersten Vier­tel konn­te man noch eini­ger­ma­ßen mit­hal­ten und auch zwi­schen­durch füh­ren. Der ange­schla­ge­ne Spie­ler­trai­ner Scho­ger gab jedem Spie­ler aus­rei­chend Ein­satz­mög­lich­kei­ten, was Saas vor allem im zwei­ten Vier­tel nutz­te, um sich deut­lich abzu­set­zen. Dies änder­te sich in der zwei­ten Halb­zeit auch nicht, sodass am Ende eine ver­dien­te 59:115 Nie­der­la­ge zu Buche stand.

Damit ver­ab­schie­den sich die Bas­ket­bal­ler in die Sommerpause.

TSV Staf­fel­stein: Erhard (22), Lla­pi (16), Scho­ger (13), Gruß (4), Süp­pel (2), Schu­berth (2), Welsch, Pilin, Linz.