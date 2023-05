For­de­rungs­ka­ta­log ver­leiht wich­ti­gen Land­kreis-The­men zusätz­li­chen Aufwind

Erst in der ver­gan­ge­nen Woche haben Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te, Land­rä­te und Ober­bür­ger­mei­ster aus Nord­ost­ober­fran­ken eine Reso­lu­ti­on zum Aus­bau der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le auf den Weg gebracht – dar­un­ter auch der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. In ihrer gemein­sa­men Sit­zung im Land­rats­amt haben der baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder und sein Kol­le­ge aus Sach­sen, Micha­el Kret­schmer, gemein­sam mit den Kabi­netts­ver­tre­tern bei­der Frei­staa­ten gestern eben­falls den Aus­bau die­ser wich­ti­gen Bahn­ver­bin­dung gefor­dert. Sie unter­stüt­zen damit eine Kern­for­de­rung in Sachen Mobi­li­tät des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fichtelgebirge.

Land­rat Peter Berek sagt dazu: „Die For­de­rung, dass sowohl der Bund als auch die Deut­sche Bahn die­sem Aus­bau end­lich wie­der die Bedeu­tung ein­räu­men, die ihm zusteht, ist für uns von gro­ßer Bedeu­tung. Wir hier im länd­li­chen Raum arbei­ten auf allen Ebe­nen an einer Ver­bes­se­rung unse­rer Mobi­li­täts­an­ge­bo­te. Aber mache Din­ge müs­sen eben ande­re in die Hand neh­men. Die Elek­tri­fi­zie­rung der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le ist seit vie­len Jah­ren eine Hän­ge­par­tie. Wir begrü­ßen das Enga­ge­ment des­halb ausdrücklich.“

Beschlos­se­ne Sache ist nach der heu­ti­gen Sit­zung die Ein­rich­tung des soge­nann­ten Future Ener­gy Lab in Wun­sie­del. Der offi­zi­el­le Kabi­netts­be­schluss sowie die damit ver­bun­de­ne finan­zi­el­le Aus­stat­tung machen eine Rea­li­sie­rung die­ses Zukunfts­pro­jek­tes mög­lich. „Das Future Ener­gy Lab – eine For­schungs­ein­rich­tung, die feder­füh­rend von der Uni­ver­si­tät Bay­reuth betrie­ben wer­den wird – ist ein­ge­bet­tet in den Wun­sied­ler Weg“, sagt dazu Land­rat Peter Berek. „Die­ser Beschluss bedeu­tet einen wei­te­ren Aus­bau und eine zusätz­li­che Auf­wer­tung der Was­ser­stoff­stra­te­gie, die im Fich­tel­ge­bir­ge von allen betei­lig­ten Akteu­ren – allen vor­an der Stadt Wun­sie­del und der SWW, aber auch der Fir­ma Sie­mens und der Was­ser­stoff­mo­dell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge – kon­se­quent wei­ter­ent­wickelt wor­den ist. Ich freue mich sehr für die Stadt Wun­sie­del und das gesam­te Fich­tel­ge­bir­ge, dass sich Bay­ern und Sach­sen ein ent­schlos­se­nes Vor­an­ge­hen beim Aus­bau der hei­mi­schen Pro­duk­ti­on grü­ner Was­ser­stoff auf die Agen­da geschrie­ben haben. Davon kann der Wun­sied­ler Weg nur profitieren.“

Vom moder­nen Tagungs­ort im Land­rats­amt sowie dem herz­li­chen Emp­fang zeig­ten sich bei­de Mini­ster­prä­si­den­ten begei­stert. Mar­kus Söder sag­te bei sei­ner Begrü­ßung, dass er ein­mal mehr die Men­ta­li­tät gespürt habe, dass die­se Regi­on nach vor­ne geht. Söder lob­te die gro­ße Gast­freund­schaft und eine per­fek­te Orga­ni­sa­ti­on der Kabinettssitzung.

Land­rat Peter Berek: „Wir haben uns als per­fek­te Gast­ge­ber prä­sen­tie­ren wol­len – und das ist uns sehr gut gelun­gen. Neben der Vor­be­rei­tung der eigent­li­chen Ver­an­stal­tung war es uns auch mög­lich, eine Rei­he von Gesprä­chen vor Ort zu orga­ni­sie­ren, so bei­spiels­wei­se ein Fach­ge­spräch mit Staats­mi­ni­ste­rin Kani­ber und Ver­tre­tern der hei­mi­schen Land­wirt­schaft. Auch ein Gespräch über gelun­ge­ne Dorf­er­neue­run­gen im Land­kreis am Bei­spiel Wölsau-Haag und ein Digi­ta­li­sie­rungs­ge­spräch mit Staats­mi­ni­ste­rin Ger­lach beim Bran­chen-Pri­mus Pro­Comp konn­te im Umfeld der Kabi­netts­sit­zung durch­ge­führt wer­den. Und schließ­lich gab es noch Ter­mi­ne mit Wirt­schafts­mi­ni­ster Aiwan­ger unter ande­rem bei der Fir­ma Lam­berts in Holenbrunn.“