Den fest­li­chen Rah­men der Fahr­zeug­seg­nung und Boots­tau­fe am ver­gan­ge­nen Sams­tag nutz­ten Land­rat Alex­an­der Tritt­hart und der 1.Vorsitzende der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bai­er­s­dorf e.V., Mat­thi­as Wolff, um lang­jäh­rig täti­ge Ein­satz­kräf­te und Ver­eins­mit­glie­der der Bai­er­s­dor­fer Feu­er­wehr zu ehren.

Der Land­rat freu­te sich, vier bewähr­ten Feu­er­wehr­ka­me­ra­den im Auf­trag des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster des Innern, Joa­chim Herr­mann, das Ehren­zei­chen des Frei­staats Bay­ern in Sil­ber für 25- bzw. in Gold für 40-jäh­ri­ge akti­ve Dienst­zeit über­rei­chen zu dürfen:

Mar­kus Schnei­der begann vor über 25 Jah­ren bei der Feu­er­wehr Neu­ses sei­nen Feu­er­wehr­dienst, der ihn über ver­schie­de­ne Erlan­ger Stadt­teil­weh­ren schließ­lich auch nach Bai­er­s­dorf führ­te, wo er bereits seit län­ge­rer Zeit akti­ven Dienst lei­stet und als bewähr­ter und umsich­ti­ger Fahr­zeug- und Dreh­lei­ter­ma­schi­nist die damit ver­bun­de­ne Tech­nik bestens beherrscht und sei­ne Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den stets sicher an den Ein­satz­ort und wie­der nach Hau­se zurück­bringt. In der Bai­er­s­dor­fer Wehr ist er auf­grund sei­ner Erfah­rung und sei­nes stets ruhi­gen und freund­li­chen Wesens sehr geschätzt.

Josef Simon kam nach sei­nem Ein­stieg bei der Feu­er­wehr Wel­ler­stadt vor über 25 Jah­ren bereits nach kur­zer Zeit zur Feu­er­wehr Bai­er­s­dorf, wo er so ziem­lich alles an Lehr­gän­gen absol­vier­te, was mög­lich war. Er bringt sich stets mit neu­en Ideen ein und ist ein wah­res Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent sowohl hin­sicht­lich Tech­nik und Aus­bil­dung als auch für Ver­an­stal­tun­gen jeder Art. Seit 2012 war er Stell­ver­tre­ten­der Kom­man­dant der Feu­er­wehr Bai­er­s­dorf, Anfang des Jah­res 2023 wur­de zu deren 1.Kommandanten gewählt. Als Kreis­brand­mei­ster „Kata­stro­phen­schutz“ ist er seit vie­len Jah­ren maß­geb­lich dafür zustän­dig, für die best­mög­li­che tech­ni­sche, orga­ni­sa­to­ri­sche und per­so­nel­le Vor­be­rei­tung der Ein­satz­kräf­te auf Groß­scha­dens­la­gen Sor­ge zu tra­gen, und lei­tet die Unter­stüt­zungs­grup­pe „Ört­li­che Ein­satz­lei­tung“ des Land­krei­ses. Bei zahl­rei­chen Groß­scha­dens­la­gen in der Regi­on und dar­über hin­aus zeich­ne­te er sich durch sein gro­ßes Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein sowie sei­ne äußerst hohe fach­li­che und per­sön­li­che Kom­pe­tenz aus.

Seit 43 Jah­ren ist Ger­hard „Paul“ Böhm bei den Feu­er­weh­ren Hage­nau und Bai­er­s­dorf aktiv. Auch er ist ein bewähr­ter Maschi­nist für die Lösch­fahr­zeu­ge, die Dreh­lei­ter und den Rüst­wa­gen der Bai­er­s­dor­fer Feu­er­wehr und als beson­ne­ner Fah­rer oft auf deren Fah­rer­sit­zen zu sehen. Dar­über hin­aus ist er als dienst­äl­te­ster atem­schutz­taug­li­cher Feu­er­wehr­mann der Meer­ret­tich­stadt auf­grund sei­ner gro­ßen kör­per­li­chen Lei­stungs­fä­hig­keit vie­len jün­ge­ren Ein­satz­kräf­ten ein Vor­bild. Im Feu­er­wehr­haus ist er für die ste­ti­ge Erwei­te­rung und Prä­sen­ta­ti­on der Samm­lung von Feu­er­wehr-Ärmel­ab­zei­chen, die aktu­ell rund 2500 Samm­ler­stücken wohl ein­ma­lig sein dürf­te, ver­ant­wort­lich. Dazu schlägt sein Herz beson­ders für den Erhalt und die Pfle­ge des Bai­er­s­dor­fer Old­ti­mer-Lösch­fahr­zeugs, das er bei Ver­an­stal­tun­gen aller Art in der gan­zen Regi­on stets mit gro­ßem Stolz zur Schau stellt. Aus die­sem Grund bekam Ger­hard Böhm nicht nur das Ehren­zei­chen des Land­rats an die Uni­form gehef­tet, son­dern durch Ehren­kreis­brand­mei­ster Roland Zei­lin­ger auch ein ein­ma­lig pro­du­zier­tes Modell des Old­ti­mers im Maß­stab 1:32 überreicht.

Die Feu­er­wehr­lauf­bahn von Ste­fan Brun­ner begann 1981 bei der Feu­er­wehr Immenreuth im Land­kreis Tir­schen­reuth, bei der er ver­schie­de­ne Füh­rungs­ver­wen­dun­gen bis hin zu 1.Kommandanten absol­viert hat­te, bevor er 2005 zur Feu­er­wehr Bai­er­s­dorf wech­sel­te, wo er neben dem Ein­satz­dienst über vie­le Jah­re hin­weg ins­be­son­de­re mit der Pres­se- und Öffent­lich­keits­ar­beit betraut war. Seit 2007 war er zudem am Auf- und Aus­bau des Fach­be­reichs Öffent­lich­keits­ar­beit und der Pres­se­stel­le des Kreis­feu­er­wehr­ver­bands Erlan­gen-Höch­stadt e.V. maß­geb­lich betei­ligt und wur­de 2014 zum Kreis­brand­mei­ster und Pres­se­spre­cher der Kreis­brand­in­spek­ti­on ernannt. 2018 wur­de er zum Kreis­brand­in­spek­tor für den Dienst­be­reich 4 zwi­schen Reg­nitz­grund und dem Erlan­ger Ober­land sowie zum stän­di­gen Stell­ver­tre­ter des Kreis­brand­rats beru­fen und ist einer der im Vor­aus benann­ten Ein­satz­lei­ter für den Kata­stro­phen­fall. Wie Land­rat Alex­an­der Tritt­hart beton­te, sei Ste­fan Brun­ner ein ech­ter Team­play­er, habe für die ihm unter­stell­ten Füh­rungs- und Ein­satz­kräf­te immer ein offe­nes Ohr und ste­he ihnen jeder­zeit auf­merk­sam mit Rat und Tat zur Sei­te. Auch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im Sach­ge­biet 30 „Öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung“ des Land­rats­am­tes schät­zen ihn als stets ver­ant­wor­tungs­vol­len und kom­pe­ten­ten Bera­ter. Mit hohem per­sön­li­chem Ein­satz und Geduld zeich­ne er dar­über hin­aus bei der erfolg­rei­chen Umset­zung grö­ße­rer Pro­jek­te des Land­krei­ses wie bei­spiels­wei­se zuletzt dem Kata­stro­phen­schutz­boot verantwortlich.

Anschlie­ßend ergriff der 1. Vor­sit­zen­de der Feu­er­wehr Bai­er­s­dorf e.V., Mat­thi­as Wolff, das Wort, um lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der für ihre Treue zum Feu­er­wehr­ver­ein mit einer Dank­ur­kun­de und einem Bier­krug bzw. der Ehren­na­del des Ver­eins aus­zu­zeich­nen, wobei etli­che Mit­glie­der auf­grund pri­va­ter oder gesund­heit­li­cher Grün­de nicht anwe­send sein konnten

Seit der unvor­stell­bar lan­gen Zeit von 70 Jah­ren gehört Fritz Bau­mann dem Feu­er­wehr Bai­er­dorf an. Für eine eben­falls außer­ge­wöhn­lich lan­ge Mit­glied­schaft von 60 Jah­ren konn­te er Hans Jür­gen Bei­fuß und Rudolf Kuku­la ehren.

Für 50 Jah­re Ver­eins­treue wür­dig­te er Franz För­stel, Fritz För­stel, Horst Frisch, Leon­hard Grün­bau­er, Gerd Lösel, Alo­is Rit­ter, Richard Schel­le­mann, Die­ter Schulz­ki, Otto Spren­ger, Wer­ner Würl und Georg Wunder.

Auf 40-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft kön­nen Rai­ner Fiol­ka, Chri­sti­an Hein­lein, Alex­an­der Klett­ke, Micha­el Ham­merl, Ralf Kuku­la, Klaus Weber, und Roland Zei­lin­ger zurück­blicken. Franz Kog­ler wur­de für 25 Jah­re im Feu­er­wehr­ver­ein geehrt.

Auch die Kreis­brand­in­spek­ti­on und der Kreis­feu­er­wehr­ver­band Erlan­gen-Höch­stadt gra­tu­lie­ren den Geehr­ten auf das Herzlichste.

Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber