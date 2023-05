Der Deutsch-Eng­li­sche Club Bam­berg und die vhs Bam­berg Stadt laden ein, die Krö­nungs­fei­er­lich­kei­ten von Charles III. am Sams­tag, 6. Mai, von 10.30 bis 15 Uhr gemein­sam im Alten E‑Werk, Tränk­gas­se 4 in Bam­berg, zu erle­ben. Ein­füh­rend gibt es Infor­ma­tio­nen zu den Krö­nungs­mo­da­li­tä­ten und zum Rang des Mon­ar­chen, bevor die gro­ße roya­le Ver­an­stal­tung mit­ein­an­der live an einer gro­ßen Lein­wand ver­folgt wird.

Inter­es­sier­te sind will­kom­men, der gan­zen Zere­mo­nie zu fol­gen oder auch nur kurz vor­bei zu schau­en und mit­ein­an­der bei Geträn­ken und Snacks ins Gespräch zu kommen.