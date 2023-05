Die Bay­reuth Ukrai­ne Help Alli­ance (BUHA), eine gemein­sa­me Initia­ti­ve Bay­reu­ther Unter­neh­mer aus dem IHK-Gre­mi­um Bay­reuth, der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und dem Rota­ry Club Bay­reuth, hat­te ein gro­ßes Ziel: Über den Win­ter soll­ten 1000 Men­schen im Kriegs­ge­biet der Ukrai­ne nicht frie­ren, 1000 Wär­me­pa­ke­te soll­ten gelie­fert wer­den. Heu­te stel­len die BUHA-Ver­ant­wort­li­chen Fest: Die­ses Ziel ist erreicht, doch die Men­schen im Kriegs­ge­biet brau­chen wei­ter drin­gend Hilfe.

Der Win­ter stand vor der Tür, als die BUHA beschloss, den Fokus der Hil­fe­lei­stun­gen neu zu justie­ren. Tau­send­mal Wär­me geben – das war das erklär­te Ziel. Hat­te man damals den Mund zu voll genom­men? Nein. Die Bay­reu­ther Hel­fer pack­ten an. Schlaf­säcke, Iso­mat­ten und ande­re Din­ge in Pake­te gin­gen über die bewähr­ten Logi­stik­li­ni­en der BUHA direkt in die Kriegs­ge­bie­te in der Ukrai­ne. Trans­port und Ver­tei­lung im Osten und Süd­osten der Ukrai­ne über­neh­men muti­ge Frei­wil­li­ge der NGO Opir (deutsch: „Wider­stand) und Pfad­fin­der im Groß­raum Lwiw.

Als sich der Kriegs­be­ginn zum ersten Mal jähr­te, waren mehr als 1400 Schlaf­säcken, 750 Iso­mat­ten, meh­re­ren Palet­ten Ther­moun­ter­wä­sche und dut­zen­den Rake­ten­öfen in der Ukrai­ne ange­kom­men. Zahl­rei­che Pri­vat­per­so­nen, aber auch Unter­neh­men haben nach dem Auf­ruf durch die BUHA auf das Hilfs­werks­kon­to des Rota­ry Clubs gespendet.

Alex­an­der Zahn, der bei Unter­neh­men für die­se Aktio­nen gewor­ben hat­te, sagt: „Wir haben ein erstes Ziel erreicht, aber die Auf­ga­ben sind wei­ter­hin her­aus­for­dernd. Die schlimm­sten Win­ter­mo­na­te sind über­stan­den, aber wir brau­chen wei­te­re Spen­den, um die Men­schen in der Ukrai­ne zu unter­stüt­zen. Ins­be­son­de­re dort, wo kri­ti­sche Infra­struk­tur zer­stört wur­de oder Kampf­hand­lun­gen stattfinden.

Aus die­sem Grund rich­tet die BUHA ihre Akti­vi­tä­ten jetzt ein­mal mehr neu aus: Nun kon­zen­triert sich die Initia­ti­ve auf die Beschaf­fung von Strom­ge­ne­ra­to­ren und Power­sta­ti­ons, die von den ukrai­ni­schen Part­nern nach­ge­fragt wer­den. Gleich­zei­tig unter­stützt BUHA wei­ter­hin Akti­ve in der Regi­on Bay­reuth, die den Men­schen in der Ukrai­ne hel­fen. So konn­te ein Kran­ken­wa­gen, der auf Initia­ti­ve aus Plan­ken­fels für den Ein­satz in den Front­ge­bie­ten beschafft und über­führt wur­de, mit 5000 Euro bezu­schusst wer­den. Dane­ben sind Medi­ka­men­te und medi­zi­ni­sches Ver­brauchs­ma­te­ri­al gemein­sam mit der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH beschafft und über die Stif­tung Ver­bun­den­heit an ein Kin­der­kran­ken­haus gelie­fert worden.

Für Geld­spen­den nutzt die BUHA fol­gen­des Konto:

Rota­ry Hilfs­werk Bay­reuth e.V.

IBAN DE70 7735 0110 0021 0270 57

Ver­wen­dungs­zweck: Bay­reuth Ukrai­ne Help Alliance

Spar­kas­se Bayreuth

Spen­den­quit­tun­gen kön­nen aus­ge­stellt werden.

Sach­spen­den wer­den aktu­ell vor allem aus die­sen Berei­chen gebraucht:

Fahr­zeu­ge für den Trans­port von Hilfs­gü­tern sowie für die Eva­ku­ie­rung von Zivi­li­sten und von Ver­wun­de­ten, Trans­por­ter, Bus­se, Rettungswagen

Fahr­zeu­ge, Tech­nik und Mate­ria­li­en aus dem Bereich Kata­stro­phen­schutz und Feuerwehr

Medi­zi­ni­sche Gerä­te (insb. Ultra­schall), Ver­bands­ma­te­ri­al, Medi­ka­men­te und Ver­brauchs­ma­te­ri­al in grö­ße­ren Mengen

Reha-Tech­nik und Mate­ria­li­en für die Pfle­ge von Reha-Patienten

Gene­ra­to­ren, Power­sta­ti­ons (Eco­flow u.ä.), Power­banks in grö­ße­ren Mengen

Die BUHA hilft dabei, einen geeig­ne­ten Emp­fän­ger und einen Trans­port­weg zu fin­den. Sach­spen­den für Pri­vat­per­so­nen wer­den in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den von Part­nern in der Regi­on Bay­reuth gesam­melt. Mehr dazu im Inter­net unter www​.bthilft​.de und via Social Media www​.face​book​.com/​b​t​h​i​lft oder www​.insta​gram​.com/​b​t​h​i​lft