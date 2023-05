BAM­BERG. Am spä­ten Diens­tag­abend geriet ein Auto in der Hegel­stra­ße in Brand. Die Flam­men grif­fen im Ver­lauf auf ein wei­te­res Auto über. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che übernommen.

Am Diens­tag, kurz vor Mit­ter­nacht, bemerk­ten Zeu­gen den Brand eines Fiat in der Hegel­stra­ße in Bam­berg. Sie alar­mier­ten sofort Poli­zei und Feu­er­wehr über den Not­ruf. Als sie am Brand­ort anka­men, hat­te das Feu­er bereits auf einen Ford über­ge­grif­fen und droh­te sich auf wei­te­re Fahr­zeu­ge aus­zu­brei­ten. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr brach­ten den Brand rasch unter Kon­trol­le und konn­ten dies ver­hin­dern. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich aller­dings auf rund 20.000 Euro.

Die Kri­po Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Die Brand­ur­sa­che ist der­zeit noch unklar. Zeu­gen, die am Diens­tag, zwi­schen 23.30 Uhr und Mit­ter­nacht, Wahr­neh­mun­gen im Zusam­men­hang mit dem Brand gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 mit den Kri­mi­nal­be­am­ten in Ver­bin­dung zu setzen.