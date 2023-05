STADT­RA­DELN fin­det statt vom 12. Juni bis 2. Juli 2023

Vom 12. Juni bis 2. Juli 2023 heißt es wie­der kräf­tig in die Peda­le tre­ten, denn Stadt und Land­kreis Bam­berg betei­li­gen sich bereits zum ach­ten Mal gemein­sam am inter­na­tio­na­len Wett­be­werb STADT­RA­DELN. Die anhal­tend hohe Betei­li­gung in den letz­ten Jah­ren wer­ten Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb nicht nur als ein beein­drucken­des Zei­chen für den Kli­ma­schutz, son­dern auch als einen bedeu­ten­den Schritt in Rich­tung Mobi­li­täts­wen­de. Über 5.500 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer leg­ten im ver­gan­ge­nen Jahr ins­ge­samt rund 1,13 Mil­lio­nen Kilo­me­ter mit dem Fahr­rad zurück.

Das Ziel von STADT­RA­DELN ist es, den Rad­ver­kehr vor­an­zu­brin­gen und sowohl die Poli­tik als auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für die Vor­tei­le des Rad­fah­rens im All­tag zu begei­stern. Bun­des­weit wird STADT­RA­DELN vom Kli­ma-Bünd­nis koor­di­niert, dem größ­ten kom­mu­na­len Netz­werk zum Schutz des Welt­kli­mas, dem die Stadt und der Land­kreis Bam­berg seit 1992 angehören.

Teil­nah­me ist ganz einfach

Ein­zeln oder im Team gilt es, wäh­rend des 21-tägi­gen Akti­ons­zeit­raums mög­lichst vie­le Kilo­me­ter beruf­lich sowie pri­vat mit dem Fahr­rad zurück­le­gen und die­se im Online-Kilo­me­ter-Buch ein­zu­tra­gen oder mit der STADT­RA­DELN-App zu sam­meln. Die App kann auch zur Ver­bes­se­rung der Rad­in­fra­struk­tur bei­tra­gen. Mehr zur App: www​.stadt​ra​deln​.de/​a​pp/.

Eine Anmel­dung ist jeder­zeit bis zum letz­ten der 21-Akti­ons­ta­ge ganz ein­fach mög­lich unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​b​a​m​b​erg (Teil­neh­men­de aus dem Land­kreis) und www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg (Teil­neh­men­de aus der Stadt). Dort gibt es auch wei­te­re Infos, das Kilo­me­ter-Buch, Sta­ti­sti­ken, Kon­takt­da­ten und vie­les mehr.