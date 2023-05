Stadt ver­pflich­tet sich zur Umset­zung nach­hal­ti­ger und ener­gie­ef­fi­zi­en­ter Gebäude

Bei allen eige­nen Bau­pro­jek­ten wird die Stadt sich künf­tig nach dem „Leit­fa­den nach­hal­ti­ge und ener­gie­ef­fi­zi­en­te Gebäu­de für den Bereich Städ­ti­sche Gebäu­de“ rich­ten. Dies hat der Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss des Stadt­rats beschlos­sen. Der „Leit­fa­den nach­hal­ti­ges Bau­en“ kon­kre­ti­siert ein wich­ti­ges Maß­nah­men­bün­del zur Umset­zung des Fahr­plans Kli­ma-Auf­bruch. Er legt Anfor­de­run­gen an die nach­hal­ti­ge Gestal­tung von Gebäu­den fest, sowohl bei Sanie­rungs­pro­jek­ten als auch bei Neubauten.

Der Leit­fa­den beinhal­tet bereits bestehen­de Anfor­de­run­gen wie die sola­re Bau­pflicht, tech­ni­sche Vor­ga­ben zum Wär­me­schutz von Gebäu­den (U‑Werte) sowie Anfor­de­run­gen zur Bio­di­ver­si­tät und zum Umgang mit Nie­der­schlags­was­ser. Zudem wer­den CO2-Emis­sio­nen von Gebäu­den über ihren gesam­ten Lebens­zy­klus bilan­ziert. Dar­über hin­aus wur­den wei­te­re Anfor­de­run­gen hin­zu­ge­fügt, dar­un­ter der Neu­bau­stan­dard Effi­zi­enz­haus 40 / Effi­zi­enz­ge­bäu­de 40, der Effi­zi­enz­h­aus­stan­dard 55 bei Gene­ral­sa­nie­run­gen, Anfor­de­run­gen an nach­hal­ti­ge Bau­stof­fe sowie die Selbst­ver­pflich­tung zur Nach­rü­stung von PV-Anla­gen auf städ­ti­schen Gebäuden.

Durch die Bün­de­lung sämt­li­cher Vor­ga­ben und Anfor­de­run­gen an das nach­hal­ti­ge Bau­en in einem zen­tra­len Doku­ment, wird die ämter­über­grei­fen­de Pla­nung und Errich­tung ver­ein­facht, so Pla­nungs- und Bau­re­fe­rent Josef Weber. Zudem wird durch die neu­en Anfor­de­run­gen die Nach­hal­tig­keit bei Neu­bau- und Sanie­rungs­pro­jek­ten unter städ­ti­scher Betei­li­gung verbessert.

Auf­takt „Mit dem Rad zur Arbeit“

Der Auf­takt der dies­jäh­ri­gen Akti­on „Mit dem Rad zur Arbeit“ fin­det am Don­ners­tag, 4. Mai, vor der Spar­kas­se (Huge­not­ten­platz) statt. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik eröff­net die Akti­on mit den Ver­ant­wort­li­chen der AOK. Vom 1. Mai bis zum 31. August zählt wie­der jeder gera­del­te Kilo­me­ter. Um vie­le Beschäf­tig­te zu moti­vie­ren, win­ken außer­dem monat­li­che Gewin­ne im Social-Media-Gewinn­spiel. Mit­ma­chen lohnt sich also in viel­fa­cher Hin­sicht: Die Umwelt und die eige­ne Gesund­heit gewin­nen auf jeden Fall.

Inter­na­tio­na­les figuren.theater.festival: Ver­an­stal­ter infor­mie­ren bei Pressekonferenz

Vom 12. bis 21. Mai bestim­men wie­der Figu­ren, Bil­der und Objek­te das Gesche­hen auf den Büh­nen in Erlan­gen, Nürn­berg, Fürth und Schwa­bach, wenn das 23. Inter­na­tio­na­le figuren.theater.festival das gan­ze Spek­trum die­ses Gen­res auf­schei­nen lässt. 70 Com­pa­gni­en aus 27 ver­schie­de­nen Län­dern sind nach coro­nabe­ding­ter vier­jäh­ri­ger Pau­se wie­der im Städ­te­groß­raum zu erle­ben. Bei einer Pres­se­kon­fe­renz am Don­ners­tag, 4. Mai, in Nürn­berg infor­mie­ren die Ver­an­stal­ter über das Pro­gramm und füh­ren durch die Aus­stel­lung „Hin und weg – Pup­pen und Mal­thea­ter von Joa­chim Tor­bahn“. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.figu​ren​thea​ter​fe​sti​val​.de.

Bene­fiz­kon­zert des Poli­zei­or­che­sters am Donnerstag

Vor 50 Jah­ren wur­de die Erlan­ger Stadt­po­li­zei ver­staat­licht. Aus die­sem Grund lädt Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann am Don­ners­tag, 4. Mai, zu einem Bene­fiz­kon­zert des Baye­ri­schen Poli­zei­or­che­sters ein. Es fin­det in der Hein­rich-Lades-Hal­le statt. Unter die Zuhö­rer mischen sich auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth. Das Kon­zert fin­det zugun­sten des Freun­des­krei­ses der Uni­ver­si­täts­kin­der­kli­nik statt.

Stadt­teil­werk­statt in Büchen­bach eröffnet

Das AWO Sozi­al­zen­trum lädt am Frei­tag, 5. Mai, zum Mai-Emp­fang sowie der Ein­wei­hung der Stadt­teil­werk­statt „56nord“. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik wird sie mit eröff­nen. Bei der Stadt­teil­werk­statt han­delt es sich um ein Gemein­schafts­pro­jekt des AWO Stadt­teil­pro­jekts Büchen­bach, des AWO Orts­ver­eins Erlan­gen-West und der Stadt Erlangen.

OB eröff­net Benefizlauf

Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik eröff­net am Sams­tag, 6. Mai, den Bene­fiz­lauf zugun­sten des Pro­jekts Leo-Lions Sport­kids an der Pesta­loz­zi­schu­le. Der Start-/Ziel­be­reich befin­det sich im Röthel­heim­park (Mar­tin-Luther-King-Weg), der Rund­kurs führt mit 900 Metern Strecken­län­ge ein­mal um den Grün­strei­fen her­um. Auch Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth wird sich vor Ort informieren.

„Toy Run“ am Samstagnachmittag

Den „Toy Run“ vor der Kin­der- und Jugend­kli­nik besucht Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Sams­tag, 6. Mai. Für die­se Ver­an­stal­tung haben sich wie­der vie­le Motor­rad­fah­rer aus ganz Deutsch­land ange­kün­digt, die den kran­ken Kin­dern und Jugend­li­chen eine Freu­de berei­ten und mit ihnen einen schö­nen Nach­mit­tag mit einem Rah­men­pro­gramm ver­le­ben möchten.

Ein­wei­hungs­fei­er des Walter-Schwerdtner-Jugendhauses

Einer Ein­la­dung des Christ­li­chen Ver­eins Jun­ger Men­schen (CVJM) Erlan­gen e. V. zur Ein­wei­hung des neu­en Jugend­hau­ses folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Sams­tag, 6. Mai. Es ersetzt die über 60 Jah­re alte „Stadt­heim­ba­racke“.

Eröff­nungs­kon­zert „Power-Frau­en in der Musik“

Revo-Sonas-Kam­mer­mu­sik-Pre­miè­re „Power-Frau­en in der Musik“ lau­tet der Titel des Eröff­nungs­kon­zerts am Sams­tag, 6. Mai, in der Oran­ge­rie im Schloss­gar­ten. Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth folgt einer Einladung.

Krea­tiv & drau­ßen: Kunst­hal­te­stel­len star­ten wieder

Erster Halt in der Sai­son ist am Sams­tag, 6. Mai, von 14:00 bis 17:00 Uhr der Würz­bur­ger Ring. Die Jugend­kunst­schu­le der Stadt (JuKS) ist wie­der unter­wegs und öff­net das Out­door „Mal-Ate­lier“ mit Staf­fe­lei­en, Far­ben und Inseln zum ent­spann­ten Zeich­nen – und lädt Groß und Klein zum Wer­keln ein. Das Mot­to lau­tet: Ein­fach vor­bei­kom­men und mitmachen.

Bis Okto­ber wer­den ver­schie­de­ne Orte im Stadt­ge­biet mit dem JuKS-Bus ange­steu­ert – mit an Bord, ver­schie­de­ne Mate­ria­li­en und Tech­ni­ken, die aus­pro­biert wer­den kön­nen. Die­se mobi­le Kunst­sta­ti­on soll dazu bei­tra­gen, Krea­ti­vi­tät aus den Kurs­räu­men auf die Stra­ße und hin zu allen Inter­es­sier­ten zu brin­gen. Es han­delt sich um ein kosten­frei­es, offe­nes Ange­bot, für das kei­ne Anmel­dung nötig ist.

Alle Orte und Ter­mi­ne sowie aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.juks​-erlan​gen​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​k​u​n​s​t​h​a​l​t​e​s​t​e​l​len.

Que­e­re Lesung mit Jess Schönrock

Die que­er­fe­mi­ni­sti­sche Autorin Jess Schön­rock liest am Sams­tag, 6. Mai, um 17:00 Uhr aus ihrem Buch „Espres­so im Herzen“.Ein Urlaub mit Freun­den am Comer See in Ita­li­en, der Hei­mat sei­ner Mut­ter – so ent­spannt hat Mar­co sich den Som­mer vor­ge­stellt. Doch die Begeg­nung mit Matteo ändert alles. Der ita­lie­ni­sche Koch ver­dreht Mar­co voll­stän­dig den Kopf – und das, obwohl Mar­co sich doch eigent­lich nicht mehr ver­lie­ben woll­te. Zwi­schen den Wel­len des Comer Sees, dem Duft von Piz­za und der ita­lie­ni­schen Son­ne lässt Mar­co sich auf ech­te Gefüh­le ein. Doch ist Matteo eben­falls dazu bereit? Der Ein­tritt ist frei. Eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung von Refe­rat Que­er der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät, von MakeY­our­Town­Que­er e. V. und der Stadt­bi­blio­thek Erlangen.

Lieb­lings­stücke und Kurioses

Im Erlan­ger Stadt­mu­se­um gibt es vie­le Schät­ze und auch Kurio­si­tä­ten, die oft über­se­hen wer­den. In der „After-Work“-Führung am Don­ners­tag, 4. Mai, um 18:30 Uhr wählt Muse­ums­füh­re­rin Ingrid Moor aus den ver­schie­de­nen Abtei­lun­gen der Dau­er­aus­stel­lung ein­zel­ne Stücke aus, hin­ter denen sich beson­ders inter­es­san­te, mit­un­ter auch anrüh­ren­de Geschich­ten ver­ber­gen. Sie rückt die­se Expo­na­te ins wohl­ver­dien­te Licht und geht unter ande­rem die­sen Fra­gen nach: Was erzäh­len Schüt­zen­schei­ben über die Stadt­ge­schich­te? Was ist ein Feld­weih­nachts­baum? Wel­che Geschich­te ver­birgt sich hin­ter einem vor­zeit­li­chen Schmuckstück?

Zur Ein­stim­mung erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ab 18:00 Uhr ein kosten­lo­ser Sekt-Umtrunk. Die Füh­rung beginnt um 18:30 Uhr. Um eine vor­he­ri­ge Anmel­dung (Tele­fon 09131 86–2300 bzw. E‑Mail stadtmuseum@​stadt.​erlangen.​de) wird gebeten.

Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Pfingst­fe­ri­en: Natur­er­leb­nis­wo­che „Pla­net A‑Camp“

Noch weni­gen Rest­plät­ze frei: Die Natur­ER­leb­nis-Feri­en­be­treu­ung „Pla­net A‑Camp“ des städ­ti­schen Amtes für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen in Koope­ra­ti­on mit dem Kul­tur­punkt Bruck bie­tet in der ersten Woche der Pfingst­fe­ri­en von Diens­tag, 30. Mai, bis Frei­tag, 2. Juni, von 8:00 bis 16:00 Uhr, vier vol­le Tage Spaß in und mit der Natur. Die Kin­der erwar­ten wech­seln­de natur­be­zo­ge­ne Akti­vi­tä­ten im Gar­ten, am Wei­her, im Wald und vie­lem mehr. In Spie­len und Krea­tiv­work­shops ist Zeit für Gemein­schafts­er­leb­nis­se, Fan­ta­sie und Geschick­lich­keit. Zusam­men mit zwei erfah­re­nen Umwelt­päd­ago­gin­nen wol­len die Ver­an­stal­ter aber auch Natur­er­fah­run­gen machen, Tie­re ken­nen­ler­nen und Anre­gun­gen zur Nach­hal­tig­keit erpro­ben. Die Natur­ER­leb­nis­ta­ge rich­ten sich an maxi­mal 20 Kin­der im Alter von 8 bis 12 Jah­re und alle, die Inter­es­se an der Umwelt mit­brin­gen und eine aben­teu­er­li­che Feri­en­wo­che im Gemein­schafts­gar­ten Bruck und auf klei­nen Exkur­sio­nen erle­ben möchten.

Die Kosten betra­gen 20 Euro/​Tag inkl. Bio­früh­stück und Mate­ri­al, für mit­tags muss ein eige­nes Lunch­pa­ket mit­ge­bracht wer­den. Ermä­ßi­gun­gen sind mög­lich mit Erlan­gen Pass (75 %) und/​oder mit Fami­li­en­bünd­nis-Zuschuss (10 Euro/​Tag, Vor­aus­set­zung: dop­pelt-berufs­tä­ti­ge Eltern oder berufs­tä­ti­ge Allein­er­zie­hen­de mit Wohn­ort Erlan­gen). Die Feri­en­be­treu­ung fin­det im Kul­tur­punkt Bruck (Unser­Gar­ten Bruck, Frö­bel­stra­ße 6, 91058 Erlan­gen) statt.

Eltern kön­nen ihre Kin­der bei der Stadt Erlan­gen, Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen, unter der Mail­adres­se janina.​baumbauer@​stadt.​erlangen.​de oder tele­fo­nisch (09131 86–2934) für alle vier Tage anmelden.

Auto­bahn von Sams­tag auf Sonn­tag gesperrt

Die Bun­des­au­to­bahn 3 ist von Sams­tag, 6. Mai, ca. 20:00 Uhr, bis vor­aus­sicht­lich Sonn­tag, 7. Mai, ca. 23:00 Uhr, gesperrt. Betrof­fen davon sind in Fahrt­rich­tung Nürn­berg der Bereich zwi­schen den Anschluss­stel­len Erlan­gen-West und Erlan­gen-Frau­en­au­rach sowie in Fahrt­rich­tung Würz­burg der Bereich zwi­schen dem Auto­bahn­kreuz Fürth/​Erlangen und der Anschluss­stel­le Erlan­gen-West. Dar­auf hat die Auto­bahn­di­rek­ti­on hin­ge­wie­sen. Die Umlei­tungs­strecken sind aus­ge­schil­dert. Auch die Tank- und Rast­an­la­ge Aurach ist von der Sper­rung betrof­fen und soll bis spä­te­stens 19:00 Uhr am Sams­tag­abend ver­las­sen wer­den. Grund für die Sper­rung sind die Arbei­ten im Zuge des sechs­strei­fi­gen Aus­baus der A3.Ausführliche Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.a3​-nord​bay​ern​.de.