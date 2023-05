KJR zeich­net „Ehren­amt­li­che des Jah­res“ aus

Die Viel­falt der Jugend­ar­beit spie­gelt sich in den Preis­trä­gern der Aus­zeich­nung „Ehren­amt­li­che des Jah­res“ wider, die vom Kreis­ju­gend­ring Forch­heim im Rah­men der Voll­ver­samm­lung geehrt wur­den. Über die Tro­phäe und einen Scheck der Volks­bank Forch­heim in Höhe von 500 Euro konn­te sich Ber­na­dette Frö­mel vom Gar­ten­bau­ver­ein Hau­sen freuen.

Der 2. Preis ging an Bern­hard Schlei­cher vom Musik­ver­ein Herolds­bach, der 3. Preis an Alex­an­dra und Man­fred Schnell von der Hand­ball­ab­tei­lung des SV Buckenhofen.

Die Geld­prei­se des Land­krei­ses (300 Euro und 200 Euro) über­reich­te Land­rat Dr. Her­mann Ulm. KJR-Vor­sit­zen­der Tho­mas Wilf­ling lob­te in den Lau­da­tio­nes das außer­or­dent­li­che Enga­ge­ment der Geehr­ten, die so zu einer tra­gen­den Stüt­ze ihres Ver­eins gewor­den sind.

Eine beson­de­re Über­ra­schung konn­te der Fili­al­lei­ter der Volks­bank Forch­heim Felix Fiet­zeck der Gewin­ne­rin noch mit­ge­ben: zu dem Preis­geld leg­te er noch ein Hoch­beet für die Jugend­grup­pe oben drauf.

Ber­na­dette Frö­mel lei­tet seit 17 Jah­ren die Kin­der- und Jugend­grup­pe des Gar­ten­bau­ver­eins Hau­sen. Jun­ge Men­schen an das „Gar­teln“ her­an­zu­füh­ren und sie für die Schön­heit der Natur zu begei­stern, liegt ihr beson­ders am Her­zen. So unter­stützt sie in den wär­me­ren Mona­ten ihre Schütz­lin­ge im Kräu­ter­gar­ten, wo sie ver­mit­telt, wie Gemü­se, Kräu­ter und Blu­men gesät, gepflanzt, gepflegt und geern­tet wer­den. Auch das kul­tu­rel­le Leben in ihrer Gemein­de berei­chert sie durch Ange­bo­te im Feri­en­pro­gramm oder die Teil­nah­me an Fest­um­zü­gen. Ein wei­te­res High­light ist die Thea­ter­auf­füh­rung an der jähr­li­chen Advents- und Weih­nachts­fei­er. Sie schafft es auch hier mit ihren „Super­strol­chen“ regel­mä­ßig groß­ar­ti­ge Stücke auf die Büh­ne zu brin­gen. Durch ihr Enga­ge­ment ent­wickel­te sich der Ver­ein zu einem der mit­glie­der­stärk­sten Gar­ten­bau­ver­ei­ne des Land­krei­ses, so dass sie sich um Nach­wuchs kei­ne Sor­gen machen müssen.

Bern­hard Schlei­cher enga­giert sich seit 1994 im Musik­ver­ein Herolds­bach, erst in der Ver­eins­ju­gend­lei­tung, dann als Diri­gent des gro­ßen Blas­or­che­sters und seit zwei Jah­ren als Diri­gent des Nach­wuchs­or­che­sters. Als sich mit dem Pro­jekt „JeKi – Jedem Kind ein Instru­ment“ im Land­kreis Forch­heim die Mög­lich­keit ergab, Kin­der der Grund­schu­len an das Erler­nen eines Musik­in­stru­ments her­an­zu­füh­ren, über­nahm er 2013 als JeKi-Beauf­trag­ter die gro­ße Auf­ga­be, das Pro­jekt an den Grund­schu­len sei­ner Gemein­de in der Pra­xis mit umzu­set­zen. Jähr­lich küm­mert er sich sowohl um den Instru­men­ten­zir­kel, bei dem den Kin­dern die Instru­men­te vor­ge­stellt wer­den, als auch die kom­plet­te Juni­or­prü­fung am Ende. Zusätz­lich hat er die Ver­an­stal­tung „Hexenfeuer/​Osterfeuer“ ins Leben geru­fen, bei der alle Nach­wuchs­kin­der in der Hir­ten­bach­hal­le auf gro­ßer Büh­ne ihr Kön­nen zeigen.

Alex­an­dra Schnell nahm als Jugend­ko­or­di­na­to­rin der Hand­ball­ab­tei­lung des SV Bucken­ho­fen 2011 die Her­aus­for­de­rung an, die Jugend­ar­beit von Grund auf neu zu orga­ni­sie­ren und hat es geschafft, dass mitt­ler­wei­le wie­der eine kom­plet­te Jugend­ab­tei­lung aus Jun­gen und Mäd­chen aktiv ist. Dane­ben küm­mert sie sich um alles, was es in der Abtei­lung zu orga­ni­sie­ren gilt. Auch bei Ehe­mann Man­fred Schnell steht das Orga­ni­sie­ren weit oben. So pflegt er seit fast 10 Jah­ren den Inter­net­auf­tritt mit und küm­mert sich um die Sai­son­pla­nung und das Trai­nings­ma­te­ri­al. Ihm ist auch die Ein­füh­rung des elek­tro­ni­schen Spiel­be­richts zu ver­dan­ken. Hand in Hand arbei­ten die bei­den bei der Trai­ner­fort­bil­dung, bei der sie sich von der Refe­ren­ten­aus­wahl bis hin zur Ver­pfle­gung um alles kümmern.